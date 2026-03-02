Зеленский разрешил вывозить детей из регионов без разрешения родителей
Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий вывоз детей из прифронтовых регионов без согласия родителей. Об этом сообщают украинские СМИ.
Документ распространяется на территории, где объявлена обязательная эвакуация. В таких случаях сотрудники полиции получают право передавать детей органам опеки для последующего размещения на безопасных территориях.
Как уточняется, мера применяется в условиях угрозы жизни и безопасности в зоне боевых действий. Официальных разъяснений украинских властей по деталям реализации закона пока не приводится.
