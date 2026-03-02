Достижения.рф

Зеленский разрешил вывозить детей из регионов без разрешения родителей

Владимир Зеленский (Фото: kremlin.ru)

Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий вывоз детей из прифронтовых регионов без согласия родителей. Об этом сообщают украинские СМИ.



Документ распространяется на территории, где объявлена обязательная эвакуация. В таких случаях сотрудники полиции получают право передавать детей органам опеки для последующего размещения на безопасных территориях.

Как уточняется, мера применяется в условиях угрозы жизни и безопасности в зоне боевых действий. Официальных разъяснений украинских властей по деталям реализации закона пока не приводится.

