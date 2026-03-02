Зеленский: новый раунд переговоров по Украине может пройти с 5 по 8 марта
Владимир Зеленский заявил, что новый раунд переговоров по урегулированию конфликта может пройти в период с 5 по 8 марта. По его словам, ориентировочные даты встречи — 5–6 марта, при этом окончательное место проведения пока не подтверждено.
Как передают украинские СМИ, изначально переговоры планировались в Абу-Даби. Однако из-за текущих боевых действий возможность проведения встречи именно в столице ОАЭ остается под вопросом, хотя официальной отмены не было.
Зеленский отметил, что альтернативными площадками могут стать Турция или Швейцария. Киев готов поддержать любую из этих стран в качестве места для переговоров и ожидает ответа от партнеров.
