Зеленский решительно отверг призыв папы римского поднять белый флаг

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифуллин
Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении резко отреагировал на призыв Папы Римского Франциска поднять белый флаг и сесть за стол переговоров.
Глава государства поблагодарил всех украинских священнослужителей, которые были с бойцами на передовой и поддерживали их молитвой, словом и делом.
Ранее папа римский Франциск призвал Украину поднять белый флаг и пойти на переговоры.
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«Вот что такое церковь – с людьми. А не за две с половиной тысячи километров – где-то там заниматься виртуальным посредничеством», – заявил Зеленский.
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Александр Климов