Зеленский резко обратился к Западу с требованием усилить ПВО Украины

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Запад за колебания в поставках стране систем ПВО, об этом сообщает немецкая газета FAZ.
Авторы статьи обратили внимание на то, что Зеленский возмутился «неприемлемым» промедлением некоторых стран в вопросе поставки военной помощи стране.
Обозреватели связали резкое высказывание главы государства с острой нехваткой боеприпасов и систем ПВО, которую испытывает Украина в последние месяцы.
Также Киев практически ежедневно настаивает на передаче ВСУ американских систем Patriot. Требования Зеленского становятся более жесткими и систематическими, пишет FAZ.
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Обозреватели связали резкое высказывание главы государства с острой нехваткой боеприпасов и систем ПВО, которую испытывает Украина в последние месяцы.
Также Киев практически ежедневно настаивает на передаче ВСУ американских систем Patriot. Требования Зеленского становятся более жесткими и систематическими, пишет FAZ.
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Анастасия Хохлова