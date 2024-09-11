Блинкен: Украина станет членом НАТО после нужных реформ

Фото: сайт НАТО
Украина должна приблизиться к членству в НАТО и это неизбежно. Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе пресс-конференции в Киеве 11 сентября.
«Страны НАТО встретились и дали четко понять, что вступление Украины в НАТО является неизбежным, и теперь Украина следует по этому пути», – заявил американский политик.Сейчас, по словам Блинкена, Украина не может попасть в НАТО, пока не примет определенный пакет нужных реформ.
Представители стран НАТО прибыли на Украину 11 сентября. Там находятся Госсекретарь США Блинкен, глава МИД Британии Дэвид Лэмми, прокурор Международного уголовного суда Карим Хан, а также представители Чехии, Литвы и Латвии.
В ходе встречи Дэвид Лэмми заявил, что правительство Великобритании выделяет на венную помощь Украине более 600 миллионов фунтов стерлингов.
Ранее, на саммите в Вашингтоне в июле венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что Украине не следует вступать в НАТО.
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Лия Мурадьян