Зеленский сделал заявление на русском языке

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе интервью, которое велось на русском языке, выступил против притеснения СМИ, но при этом поддержал блокировку российских телеканалов. Интервью опубликовано в Youtube-канале «Орда.News».
По словам Зеленского, он согласился общаться с журналистами на русском языке только потому, что они сами «не из России».
Глава государства заявил, что закрытие СМИ является неправильным шагом, однако когда речь заходит о «пропагандистских» каналах, такие меры допустимы и даже необходимы.
Также журналисты задали Зеленскому вопрос о его легитимности на фоне истёкших 20 мая полномочиях президента. Он подчеркнул, что данный вопрос его «не сильно беспокоит».
Читайте также:
RS: Зеленский обрушился на НАТО из-за ее нежелания вступать в конфликт с Россией
«Очутится под ударом»: В Британии рассказали об угрозе Зеленскому внутри Украины
«Двойной удар»: США и Китай унизили Зеленского
Глава государства заявил, что закрытие СМИ является неправильным шагом, однако когда речь заходит о «пропагандистских» каналах, такие меры допустимы и даже необходимы.
Также журналисты задали Зеленскому вопрос о его легитимности на фоне истёкших 20 мая полномочиях президента. Он подчеркнул, что данный вопрос его «не сильно беспокоит».
Читайте также:
RS: Зеленский обрушился на НАТО из-за ее нежелания вступать в конфликт с Россией
«Очутится под ударом»: В Британии рассказали об угрозе Зеленскому внутри Украины
«Двойной удар»: США и Китай унизили Зеленского
Анастасия Чинкова