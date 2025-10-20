Зеленский случайно репостнул видео модели OnlyFans
Владимир Зеленский сделал репост видео украинской модели OnlyFans Анны Малигон в своем Instagram*-аккаунте. Об этом сообщают местные СМИ.
По словам пользователей социальной сети, соответствующий пост ненадолго появился на странице Зеленского. Спустя некоторое время публикация исчезла.
Этим летом украинская модель 18+ Светлана Дворникова обратилась к Зеленскому с петицией, в которой просила отменить уголовную ответственность за производство порнографии. Впоследствии он заявил, что ее предложение рассмотрит Верховная Рада.
