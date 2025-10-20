В офисе Зеленского предложили готовиться к блэкаутам при помощи дыхательных практик
Советник главы ОП Милованов: украинцам нужно ментально готовиться к блэкаутам
Украинцам следует морально подготовиться к новым отключениям электричества предстоящей зимой. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Тимофей Милованов в своём личном блоге.
По его словам, на фоне сохраняющихся проблем с энергетической инфраструктурой будущие блэкауты практически неизбежны, и к ним стоит готовиться не только физически, но и психологически.
«Как готовиться? Прежде всего, ментально, психологически. Надо готовить свою нервную систему (...) Самое простое это дыхательные упражнения», – написал Милованов.Ранее представитель одной из украинских энергокомпаний сообщил, что в случае серьёзных повреждений энергосистемы, две трети следующей зимы украинцы могут провести без света. Не исключено, что в стране введут жёсткий график отключений в режиме: четыре часа без света после каждых двух часов подачи.
С начала 2022 года украинская энергетика неоднократно подвергалась атакам, которые вывели из строя значительную часть электростанций и подстанций. Власти Украины предупреждают, что в случае новых ударов по объектам критической инфраструктуры энергосистема может не выдержать нагрузок в зимний период.
Милованов подчеркнул, что важна не только техническая готовность – запасы воды, свечей, зарядных устройств, – но и эмоциональная устойчивость, поскольку блэкауты негативно влияют на общее психологическое состояние населения.