В офисе Зеленского предложили готовиться к блэкаутам при помощи дыхательных практик

20 октября 2025, 15:49

Советник главы ОП Милованов: украинцам нужно ментально готовиться к блэкаутам

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Украинцам следует морально подготовиться к новым отключениям электричества предстоящей зимой. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Тимофей Милованов в своём личном блоге.





По его словам, на фоне сохраняющихся проблем с энергетической инфраструктурой будущие блэкауты практически неизбежны, и к ним стоит готовиться не только физически, но и психологически.





«Как готовиться? Прежде всего, ментально, психологически. Надо готовить свою нервную систему (...) Самое простое это дыхательные упражнения», – написал Милованов.