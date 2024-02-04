Зеленский посетил военную часть в Запорожской области

Президент Украины Владимир Зеленский посетил военную часть в подконтрольной ВСУ части Запорожской области. Об этом сообщается на сайте офиса Зеленского.
Отмечается, что в ходе рабочей поездки глава государства посетил передовые позиции украинских военных около села Работино, а также побывал в расположении 65-й отдельной механизированной бригады ВСУ.
Офис президента опубликовал фотографии и видео, однако по ним невозможно определить, где находится Зеленский, поскольку всё происходит в подвальном помещении.
Запорожская область вошла в состав России по итогам референдума, проведённого в сентябре 2022 года. По контролем РФ находится более 70% области, а бывший областной центр региона – город Запорожье – остаётся под контролем ВСУ. С марта 2023 года административным центром объявлен Мелитополь.
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Офис президента опубликовал фотографии и видео, однако по ним невозможно определить, где находится Зеленский, поскольку всё происходит в подвальном помещении.
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Анастасия Чинкова