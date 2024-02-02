«Стоит хорошенько подумать»: На Западе Зеленскому вынесли серьёзное предупреждение

Если президент Украины Владимир Зеленский всё же решит подписать указ об увольнении главкома ВСУ Валерия Залужного, то нанесёт серьёзный ущерб украинской армии, об этом пишет Bloomberg.
«Однако Зеленскому следует хорошенько подумать о потенциальных издержках замены командира, которого так уважают его войска, потому что только у Москвы есть повод для радости», — прокомментировал ситуацию автор статьи.
В Bloomberg отметили, что те, кто подозревают, что Зеленский хочет уволить Залужного из страха возрастания его политического рейтинга, могут быть не столь далеки от истины. К тому же, отметил журналист, увольнение всеми любимого главкома может не на шутку подорвать и без того надломленный моральный дух бойцов Вооружённых сил Украины.
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Евгения Парфентьева