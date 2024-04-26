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В Польше раскрыли, что хотят уничтожить русские

Польский генерал Скшипчак: российские военные уничтожат все аэродромы на Украине
26 апреля 2024, 16:40
Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что ВС РФ поставили задачей уничтожить все аэродромы на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что русские обладают преимуществом в воздухе. По его словам, ВС РФ сильно ослабили противовоздушную оборону ВСУ. Генерал заявил, что у украинцев нет своих воздушных сил, которые способны противостоять российским ВКС. Русские собираются уничтожить все аэродромы Украины, чтобы самолетам, которые будут подарены ей, негде было базироваться, а после целью российских сил будет город Харьков и создание буферной зоны, заключил он.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.



Ранее подполье сообщило об ударе по бойцам ВСУ в Черниговской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#армия
#сво
#всу
#вс рф
#Харьков
Генсек НАТО призвал союзников быстрее начать поставки оружия Украине
Столтенберг призвал союзников быстрее перейти к реальным поставкам оружия Киеву
26 апреля 2024, 17:01

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил необходимость ускорения процесса перехода от обещаний поддержки Украины к реальным поставкам вооружений.
Он отметил, что многие страны-члены альянса обновили свои обещания о помощи Украине и подчеркнул важность того, чтобы эти обязательства были реализованы как можно скорее, передает РИА Новости.

Кроме того, генсек НАТО призвал другие страны-члены альянса следовать примеру Германии, которая обещала поставить Украине батарею Пэтриот.

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Депутат назвал число тел бойцов СВО, которые удалось вернуть в Россию
Россия вернула тела 36 бойцов, участвовавших в спецоперации
26 апреля 2024, 16:38

Фото: istockphoto/Diy1

Россия вернула тела 36-ти военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил депутат Государственной думы РФ представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции Шамсаил Саралиев.
Со своей стороны, Киев сообщил о возвращении 140 тел погибших солдат ВСУ. В ходе предыдущего обмена, который состоялся 12 апреля, в Россию были перевезены останки 23 бойцов, погибших в ходе СВО. Украине были переданы тела 99 военнослужащих, большая часть которых участвовала в боях под Донецком.

Ранее Саралиев прокомментировал идею обмена военнопленных по формуле «все на всех». По его мнению, такой обмен был бы неравноценным, так как в российском плену находится гораздо большее количество солдат, чем российских — в украинском. Парламентарий предложил обменять всех российских военнопленных на такое же количество украинских солдат, находящихся в российском плену.

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#сво
#всу
#киев
#солдат
#тела
#плен
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На Западе заявили о панике из-за неожиданного шага России
Меркурис: Запад впал в панику после взятия РФ Авдеевки и коллапса обороны ВСУ
26 апреля 2024, 16:27

Фото: iStock/Jakub Laichter

На Западе возникла тревога из-за российского наступления в Донбассе. Об этом 26 апреля сообщил военный аналитик из Великобритании Александр Меркурис в своем YouTube-канале.
Он отметил, что после потери Авдеевки началась паника из-за разрушения надежд на стабилизацию фронта со стороны Вооруженных сил Украины.

Меркурис отметил, что украинцы создали новую линию обороны, однако она быстро начала разрушаться. Прорыв российских вооруженных сил укреплений, расположенных к западу от Авдеевки, стал полной неожиданностью для ВСУ, которые рассчитывали на долгосрочную эффективность фортификаций.

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#всу
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Подполье сообщило об ударе по бойцам ВСУ в Черниговской области
Подполье: удар зафиксирован в Черниговской области, где скапливались ВСУ
26 апреля 2024, 16:05

Фото: iStock/Leonid Ikan

В Черниговской области у границы с Россией зафиксирован удар. Как отметил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, удар нанесен туда, где скапливались ВСУ в ожидании возможного вторжения из Чернигова, передает РИА Новости.
«Взрывы были зафиксированы возле границы с Брянской областью, где бандеровцы, проявляя особую дерзость, начали собирать силы и средства в надежде на вторжение из Чернигова», - заявил Лебедев.
Он также отметил, что удары были нанесены в различных населенных пунктах Черниговской области, таких как Заречье, Гремяч и Семеновский район.

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#военные
#взрывы
#всу
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«Подставил и меня, и себя»: В Госдуме рассказали о скрывшемся участнике спецоперации
26 апреля 2024, 15:52

Фото: iStock/Zoltan Tarlacz

В Думе рассказали об «исключительно неприятной» ситуации с участником спецоперации.
Депутат Госдумы Максим Иванов рассказал в своём Telegram-канале о военнослужащем из зоны проведения СВО, который не вернулся из отпуска.

По словам парламентария, к нему обратились односельчане военнослужащего, которые попросили предоставить солдату отпуск. Иванов согласился помочь и боец вернулся домой. Однако в расположение он больше не приходил.

Иванов подчеркнул, что военнослужащий подставил не только командование и однополчан, но и себя. Он попросил родственников больше не тревожить его с подобными просьбами.

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#госдума
#сво
#депутат
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Военэксперт раскрыл новый способ повышения живучести российских БМП
Военэксперт Матвийчук: динамическая защита повысит прочность БМП на 30%
26 апреля 2024, 15:47

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Установка динамической защиты (ДЗ) на российские БМП, в том числе БМП-3, повысит живучесть техники на 30%. Об этом рассказал военный эксперт Анатолий Матвийчук.
Он отметил, что с такой задачей успешно справится ДЗ «Реликт».


«Установка динамической защиты «Реликт» — отличная новость. ДЗ заключается в направленном взрыве, разрушающем летящий в БМП снаряд, в том числе бронебойные танковые и ПТУР. Благодаря ДЗ живучесть БМП повысится, предположу, на 30%», — заявил Матвийчук в разговоре с NEWS.ru.

Однако до уровня танка даже при установке ДЗ защита БМП не дотянет, отметил эксперт. Матвийчук добавил, что при взрыве экипаж может оглушить, однако он останется жив.

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#эксперт
#военные
#снаряд
#защита
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«ВД»: Армия РФ ударила по зданию в Харькове с агентами СБУ и чешскими офицерами
26 апреля 2024, 15:19

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Российские военные нанесли ракетный удар по зданию в Харькове, где находились представители СБУ и чешские офицеры. Об этом сообщает Telegram-канал «Военное дело».

Были ликвидированы семь офицеров из Чехии, которые занимались обучением технического персонала радиоэлектронной разведки ВСУ. Точное место удара не называется, как и число ликвидированных агентов СБУ.

Ранее сообщалось, что российская армия поразила эшелон ВСУ с западной техникой у Удачного в ДНР. В эшелоне находилась не только западная техника, но и вооружение. Его поразили оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#армия
#техника
#вооружение
#днр
#сво
#всу
#вс рф
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ВС РФ разбомбили эшелон ВСУ с западной техники у Удачного
26 апреля 2024, 15:09

Фото: iStock/Ghulam Hussain

Российская армия поразила эшелон Вооруженных сил Украины с западной техникой у Удачного в ДНР.
Об этом сообщает Минобороны России. По данным ведомства, в эшелоне находилась не только западная техника, но и вооружение. Его поразили оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией.

Помимо этого, ВС РФ нанесли удар по личному составу и технике 67-й механизированной бригады украинских боевиков. Противник планировал дислоцироваться на железнодорожной станции погрузки у Бакалеи в Харьковской области.

Как сообщают в оборонном ведомстве, также было нанесено поражение живой силе и технике Вооружённых сил Украины в 112-ти районах боевых действий.

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#вс рф
#всу
#европа
#техника
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«Роют окопы и боятся»: В Подполье рассказали о поведении иностранных наёмников
26 апреля 2024, 14:54

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Подпольщики рассказали об иностранных наемниках, воюющих за киевский режим, пишет РИА Новости.
По словам командира подпольной организации «Херсонское сопротивление» с позывным «Град», по сравнению с 2022 годом число иностранных наёмников Херсонской области значительно увеличилось.

Многие из них отказываются от участия в штурмовых действиях, опасаясь за собственную жизнь и оставаясь в городе, другие — роят окопы, рассказал он.

Большая часть наёмников — представители Кавказского и Грузинского легионов. Их распознают по шевронам с надписями принадлежности к подразделению. Если нет шевронов, то по иностранной речи, добавил он.

В Херсоне также появились франкоязычные и англоязычные наёмники, но их мало. Другие общаются на румынском или молдавском языках.

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#наемники
#спецоперация
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