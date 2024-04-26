В Польше раскрыли, что хотят уничтожить русские

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Бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что ВС РФ поставили задачей уничтожить все аэродромы на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.
Он отметил, что русские обладают преимуществом в воздухе. По его словам, ВС РФ сильно ослабили противовоздушную оборону ВСУ. Генерал заявил, что у украинцев нет своих воздушных сил, которые способны противостоять российским ВКС. Русские собираются уничтожить все аэродромы Украины, чтобы самолетам, которые будут подарены ей, негде было базироваться, а после целью российских сил будет город Харьков и создание буферной зоны, заключил он.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее подполье сообщило об ударе по бойцам ВСУ в Черниговской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова