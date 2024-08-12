Российские войска освободили Лисичное в ДНР

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ВС России взяли под контроль населенный пункт Лисичное в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В оборонном ведомстве отметили, что российские войска нарастили темпы наступления на Донецком направлении. Уточняется, что также завершается зачистка от украинских боевиков и националистов населенных пунктов Ивановка, Сергеевка, Макеевка, Кирово, Артемово и Желанное.
Иных подробностей в Минобороны России не привели.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Иных подробностей в Минобороны России не привели.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова