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Британский эксперт Александр Меркурис заявил, что натовская техника в Курской области указывает на причастность блока к атаке. Об этом Меркурис сообщил в эфире YouTube-канала Duran.
Меркурис утверждает, что западные страны серьезно вовлечены в операцию ВСУ в Курской области. По мнению эксперта, это связано с тем, что Альянс осознает, что проиграл на Украине.
Меркурис заключил, что Украина не сможет вернуть потерянные территории, однако украинцы не хотят сдаваться, поскольку это их последний отчаянный бросок.
Напомним, утром 6 августа украинские боевики попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. На данный момент в Курской, Белгородской и Брянской областях введен режим контртеррористической операции.
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Меркурис заключил, что Украина не сможет вернуть потерянные территории, однако украинцы не хотят сдаваться, поскольку это их последний отчаянный бросок.
Напомним, утром 6 августа украинские боевики попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. На данный момент в Курской, Белгородской и Брянской областях введен режим контртеррористической операции.
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Екатерина Коршунова