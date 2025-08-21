Зеленский согласился встретиться с Путиным в Швейцарии, Австрии или Турции

21 августа 2025, 10:50

Владимир Зеленский (Фото: kremlin.ru)

Владимир Зеленский согласился встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Швейцарии, Австрии или Турции. Глава киевского режима отметил, что переговоры с российским лидером должны пройти в нейтральной Европе.





Как передают украинские СМИ, выбор Турции Зеленский объяснил тем, что считается частью Европы и является членом НАТО. При этом вариант провести встречу в Венгрии политик назвал затруднительным, так как страна не оказывала поддержку Украине в конфликте с РФ. Провести переговоры с Путиным в Москве Зеленский категорично отказался.





«Мы считаем, что справедливо, и это подчеркивали европейцы, чтобы встреча была в нейтральной Европе. Швейцария, Австрия — мы соглашаемся», — сказал Зеленский.