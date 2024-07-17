На Западе забили тревогу из-за мощной российской ракеты, способной сбить F-16

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Российские ракеты класса «воздух - воздух» Р-37 имеют дальность полёта до 300 километров и представляют серьёзную опасность для ВСУ. Об этом заявил британский военный эксперт Александр Меркурис.
В своём блоге на YouTube он напомнил, что основными носителями этих ракет являются истребители МиГ-31, а сами украинцы признают, что Р-31 — это самая эффективная и самая опасная из ракет такого класса, с которой они сталкивались. Эксперт выразил сомнение, что F-16, появление которых на Украине Запад анонсировал в ближайшие недели, будут способны выстоять в столкновении с модернизированными МиГ-31МБ, оснащёнными новейшими радарами и ракетами Р-37.
Ранее польское издание Komputer Swiat также назвало МиГ-31МБ главной угрозой для F-16. Основной причиной этого аналитики считают превосходство российского самолёта в дальности стрельбы.
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Александр Бойцов