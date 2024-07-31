Журналист Додолев рассказал об одержимости Зеленского российским телевидением

Президент Украины Владимир Зеленский до начала своей политической карьеры мечтал о собственном телешоу на российском телевидении. Об этом журналист и телеведущий Евгений Додолев рассказал в беседе с aif.ru.
Он отметил, что в период с 2012 по 2013 годы часто встречал Зеленского в зданиях телерадиокомпании ВГТРК и даже обедал несколько раз с ним в одной компании.
По словам журналиста, Зеленскому даже удалось выпустить пилотный выпуск программы с соведущей Татьяной Лазаревой*. Также он пытался сотрудничать с комиком Максимом Галкиным*.
Додолев отметил, что Зеленский грезил запуском собственной программы на российском ТВ, чего в итоге так и не произошло. Он также подчеркнул, что в то время Зеленский казался пророссийски настроенным.
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**признан Минюстом РФ иноагетом
По словам журналиста, Зеленскому даже удалось выпустить пилотный выпуск программы с соведущей Татьяной Лазаревой*. Также он пытался сотрудничать с комиком Максимом Галкиным*.
Додолев отметил, что Зеленский грезил запуском собственной программы на российском ТВ, чего в итоге так и не произошло. Он также подчеркнул, что в то время Зеленский казался пророссийски настроенным.
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**признан Минюстом РФ иноагетом
Анастасия Чинкова