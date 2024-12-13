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Известно количество использованных для удара по Украине ракет

Mash: бойцы ВС РФ использовали 120 ракет для массированного удара по Украине
Фото: istockphoto/vadimrysev

Фото: istockphoto/vadimrysev

Бойцы ВС РФ задействовали 120 ракет в массированном ударе по Украине с утра, 13 декабря. Об этом проинформировал Telegram-канал Mash.
Уточняется, использовались гиперзвуковые ракеты «Кинжал» оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер», а также дроны.

Как добавили авторы публикации, снаряды поразили Киевскую, Хмельницкую, Одесскую, Винницкую, Ивано-Франковскую, Львовскую и Черкасскую области. Нанесены удары по военным объектам и объектам энергетической инфраструктуры. Уничтожен подземный склад противника на территории военного аэродрома в Староконстантинове Хмельницкой области.



Перед этим сообщалось, что на Украине отключают свет в целях помощи энергосистеме республики.

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ВСУ сменили командующего группировки «Донецк» Луценко на фоне прорыва ВС РФ
13 декабря 2024, 12:13

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Командование ВСУ приняло решение сменить командира ОТГ «Донецк» после прорыва российских войск на Покровском (Красноармейском) и Кураховском направлениях в ДНР. Об этом сообщила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале.
Вместо генерала Александра Луценко на указанную должность будет назначен Александр Тарнавский. По мнению Безуглой, новый командующий имеет опыт успешных наступлений в Харьковской и Херсонской областях, а также провального контрнаступления прошлого года.

Депутат добавила, что «левый» Луценко командовал группировкой «Донецк» по непонятным причинам.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Эффективность морских дронов ВСУ оценили
The War Zone: эффективность морских беспилотников СБУ вызывает вопросы
13 декабря 2024, 12:11

Фото: iStock/bbsferrari

Специалисты американского военного издания The War Zone оценили пользу украинских морских дронов, передает РИА Новости.
Накануне Служба безопасности Украины опубликовала ролик атаки в районе, предположительно, Керченского залива в ночь на пятницу, 6 декабря. В материале говорится, что морские беспилотники Sea Baby якобы нанесли удары по российской авиации. Авторы The War Zone поставили данное заявление под сомнение, поскольку не смогли верифицировать видео.

Согласно информации издания, появление морских дронов Sea Baby у ВСУ демонстрирует быстрое развитие технологий в украинском конфликте. Однако у авторов издания имеются вопросы относительно той эффективности боевых дронов, о которой говорят на Украине. В украинском ведомстве сообщили, что смогли нанести серьезный урон боевым вертолетам российской армии, однако на кадрах не видно, чтобы они вступали в ответный бой.

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#рогов
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На Западе ответили, с какой проблемой может столкнуться Зеленский
RS: Зеленского ждут трудности при получении новых кредитов от союзников
13 декабря 2024, 12:03

Фото: istockphoto/Andrii Atanov

После того, как у Владимира Зеленского закончатся выделенные 50 миллиардов, ему придется выпрашивать у своих союзников в Европе дополнительные средства, сообщает Responsible Statecraft.
«Зеленскому или тому, кто сменит его после прекращения огня и выборов, которые он, по всей видимости, проиграет, придется вернуться за добавкой», — гласит публикация.

Отмечено, что Запад и Европа находятся в опасном положении, ведь Украина неплатежеспособна, а погашение задолженности из замороженных активов РФ вскоре может закончиться.

С начала спецоперации западные союзники Украины оказывают ей всяческую поддержку, однако за океаном отмечали, что Киеву было бы неплохо перейти на самофинансирование.

Ранее сообщалось, чего на Украине потребовали от Запада.

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#украина
#россия
#война
#сво
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#конфликт
#новости
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«Это берсерки»: в Курской области высоко оценили боевые качества военных из КНДР
В Курской области высоко оценили подготовку участвующих в штурмах бойцов из КНДР
13 декабря 2024, 12:01

Фото: iStock/Anna_Anikina

Участвующие в штурмах военные из Корейской народной демократической республики (КНДР) имеют отличную подготовку, владеют любым оружием, быстро и слаженно выполняют боевые задачи. Об этом сообщил в своём Telegram-канале военкор Юрий Котенок со ссылкой на источник в Курской области.
«[Представители корейских групп] ССО — это топ. Абсолютное безразличие к смерти. Это берсерки», — отметил собеседник военкора.
Напомним, что официального подтверждения или опровержения факта участия спецназа из Северной Кореи в боях в Курской области не было.

Ранее в сети появилось видео, на котором, предположительно, видны бойцы из КНДР, участвовавшие в сражении в населённом пункте Плехово в Курской области.

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На Украине потребовали от Запада поставок ПВО
Глава МИД Украины Сибига потребовал от Запада 20 систем ПВО в срочном порядке
13 декабря 2024, 11:47

Фото: istockphoto/Iryna Imago

Поставок систем противовоздушной обороны в количестве 20 единиц в срочном порядке потребовал от Запада глава украинского МИДа Андрей Сибига. Свой призыв он разместил в социальных сетях.
«Я повторяю свой призыв к срочной поставке 20 систем ПВО NASAMS, HAWK или IRIS-T», — сказано в публикации.
Известно, что с аналогичным призывом Сибига выступал в начале декабря.

Перед этим экс-нардеп Верховной рады Олег Царев рассказал, для чего Западу ввод войск на территорию Украины. Эксперт предрек, каков будет ответ со стороны России.

После начала спецоперации в Донбассе страны Запада и Евросоюза стали всячески помогать боевикам ВСУ. Россия не единожды выступала против поставок вооружений Киеву.

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#мир
#украина
#россия
#война
#сво
#конфликт
#новости
#мид
#пво
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Бывший нардеп Рады назвал цель ввода западных войск на Украину
Бывший депутат ВРУ Царев: Запад хочет ввести войска на Украину для эскалации
13 декабря 2024, 11:32

Фото: istockphoto/al_la

Любые войска, которые захотят встать между Россией и Украиной по просьбе киевского режима без учета позиции Кремля, — оккупационные, заявил РИА Новости экс-нардеп украинского парламента Олег Царев. Таким образом собеседник отреагировал на обсуждение Западом ввода войск в зону боевых действий с миротворческой миссией.
Царев считает, что основной смысл заключается в озвучивании инициативы о размещении иностранных военных в республике в качестве необходимого условия прекращения конфликта.

«Россия откажется — и боевые действия продолжатся», — пояснил Царев.

Он резюмировал, что европейские политики больше не могут поддерживать конфликт как было раньше, поскольку обычные люди против кровопролития.

Страны коллективного Запада стали оказывать Украине поддержку на фоне российской спецоперации.

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#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
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Лебедев: бойцы ВС РФ ударили в направлении Бурштынской ТЭС на Украине
13 декабря 2024, 11:16

Фото: istockphoto/Diy13

Пророссийский подпольщик Сергей Лебедев заявил об ударе в направлении Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области Украины. Об этом сообщили журналисты РИА Новости.
«Прилетело в направлении Бурштынской ТЭС, итоги выясняем, было много искр», — пояснил координатор сопротивления.
Перед этим стало известно, что в Киеве экстренно отключают электроэнергию в разных частях города. По сообщению официальных украинских источников, ситуация сохранится до конца дня. Уточняется, что меры приняты в целях экономии и помощи энергосистеме республики.

Кроме того, представитель Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщил про массированный ракетный удар по Украине.

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#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#вс рф
#конфликт
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Командующим группировкой «Восток» назначили генерал-лейтенанта Иванаева
13 декабря 2024, 11:09

Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин

Командующим российской группировкой войск «Восток» назначен генерал-лейтенант Андрей Иванаев. Информация следует из пресс-релиза Минобороны России о поездке министра обороны Андрея Белоусова в зону ответственности группировки.
Иванаев в качестве главы группировки доложил Белоусову об итогах работы «Востока» за месяц. Уточняется, что российские бойцы взяли под контроль 7 населенных пунктов и участок в 300 квадратных километров.

Ранее данный пост занимал Михаил Носулев. 52-летний Иванаев же ранее занимал должность командующего 20-й общевойсковой армией.

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#сво
#вс рф
#андрей белоусов
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В Киеве происходят экстренные отключения света
13 декабря 2024, 11:04

Фото: istockphoto/Evgen_Prozhyrko

Экстренные отключения электроэнергии происходят в Киеве, передает издание «Страна.ua», ссылаясь на официальные украинские источники.
Уточняется, что отключать свет будут в разных частях города до конца дня в целях экономии.

«Надо срочно помочь энергосистеме», — гласит сообщение, прикрепленное к графику экстренных отключений света.
Перед этим сообщалось, что сотрудники Росгвардии нашли тайник боевиков ВСУ с вооружением и боеприпасами в Запорожской области.

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года, с целью демилитаризации и денацификации украинской республики. В Кремле отмечали, что боевые действия будут завершены, когда Россия достигнет всех своих целей.

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#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#новости
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