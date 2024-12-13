Известно количество использованных для удара по Украине ракет

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Бойцы ВС РФ задействовали 120 ракет в массированном ударе по Украине с утра, 13 декабря. Об этом проинформировал Telegram-канал Mash.
Уточняется, использовались гиперзвуковые ракеты «Кинжал» оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер», а также дроны.
Как добавили авторы публикации, снаряды поразили Киевскую, Хмельницкую, Одесскую, Винницкую, Ивано-Франковскую, Львовскую и Черкасскую области. Нанесены удары по военным объектам и объектам энергетической инфраструктуры. Уничтожен подземный склад противника на территории военного аэродрома в Староконстантинове Хмельницкой области.
Перед этим сообщалось, что на Украине отключают свет в целях помощи энергосистеме республики.
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Как добавили авторы публикации, снаряды поразили Киевскую, Хмельницкую, Одесскую, Винницкую, Ивано-Франковскую, Львовскую и Черкасскую области. Нанесены удары по военным объектам и объектам энергетической инфраструктуры. Уничтожен подземный склад противника на территории военного аэродрома в Староконстантинове Хмельницкой области.
Перед этим сообщалось, что на Украине отключают свет в целях помощи энергосистеме республики.
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Никита Кротов