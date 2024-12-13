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После того, как у Владимира Зеленского закончатся выделенные 50 миллиардов, ему придется выпрашивать у своих союзников в Европе дополнительные средства, сообщает Responsible Statecraft.
«Зеленскому или тому, кто сменит его после прекращения огня и выборов, которые он, по всей видимости, проиграет, придется вернуться за добавкой», — гласит публикация.
Отмечено, что Запад и Европа находятся в опасном положении, ведь Украина неплатежеспособна, а погашение задолженности из замороженных активов РФ вскоре может закончиться.
С начала спецоперации западные союзники Украины оказывают ей всяческую поддержку, однако за океаном отмечали, что Киеву было бы неплохо перейти на самофинансирование.
Ранее сообщалось, чего на Украине потребовали от Запада.
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Никита Кротов