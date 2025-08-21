Достижения.рф

Зеленский: Украина и США согласовали состав группы для переговоров с Россией

Владимир Зеленский заявил, что Украина и США согласовали состав группы для переговоров с Россией. Об этом сообщают украинские СМИ.



По словам Зеленского, в состав группы вошли госсекретарь США Марко Рубио, спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф и вице-президент Джей Ди Вэнс. При этом российская сторона пока не заявляла о подготовке к каким-либо переговорам.

«В координационную группу по подготовке встречи с русскими со стороны США войдут Рубио, Уиткофф и Вэнс», — сказал Зеленский.

Глава киевского режима отметил, что хотел бы, чтобы переговоры прошли в нейтральной части Европы и на них присутствовали представители ЕС.
