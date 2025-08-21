Зеленский: Украина и США согласовали состав группы для переговоров с Россией

21 августа 2025, 11:48

Фото: iStock/Ruma Aktar

Владимир Зеленский заявил, что Украина и США согласовали состав группы для переговоров с Россией. Об этом сообщают украинские СМИ.





По словам Зеленского, в состав группы вошли госсекретарь США Марко Рубио, спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф и вице-президент Джей Ди Вэнс. При этом российская сторона пока не заявляла о подготовке к каким-либо переговорам.





«В координационную группу по подготовке встречи с русскими со стороны США войдут Рубио, Уиткофф и Вэнс», — сказал Зеленский.