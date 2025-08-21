На Западе высказались о возможной встрече Путина с Зеленским

21 августа 2025, 11:22

WP: Путин может отказаться от встречи с Зеленским

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

По информации The Washington Post со ссылкой на источники, маловероятно, что президент России Владимир Путин согласится на встречу с Владимиром Зеленским.