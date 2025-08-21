На Западе высказались о возможной встрече Путина с Зеленским
По информации The Washington Post со ссылкой на источники, маловероятно, что президент России Владимир Путин согласится на встречу с Владимиром Зеленским.
Один из российских учёных, близкий к высокопоставленным дипломатам, заявил, что такая встреча фактически легитимировала бы украинский политический режим в глазах Москвы и создала бы для неё дополнительные проблемы. Москва, как указывается, готова рассматривать встречу только после выработки условий сделки, что для Украины означало бы фактическую капитуляцию.
Ранее сообщалось, что европейские политики не верят в реалистичность мирного плана президента США Дональда Трампа; при этом они продолжают публично его поддерживать, будто пытаясь заманить американского лидера в ловушку.
Кроме того, стало известно, каких гарантий Зеленский хочет для Киева.
Читайте также: