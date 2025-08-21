Сибига: решающими станут двусторонние и трехсторонние переговоры по Украине

21 августа 2025, 11:34

Фото: iStock/sb2010

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что решающее значение будут иметь двусторонние и трехсторонние переговоры по Украине. Об этом дипломат написал на своей странице в соцсети X.





Глава МИД страны отметил, что очень важно и решить ​вопрос по предоставлению гарантий безопасности для Украины. Ранее об этом высказался Владимир Зеленский, заявив, что ​представляет их себе на подобии тех, которые США предоставляют Израилю.





«Встречи лидеров в двустороннем украинско-российском и трехстороннем украинско-американо-российском форматах имеют решающее значение для обеспечения дипломатии», — пишет Сибига.