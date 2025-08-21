Зеленский раскрыл свое желание по гарантиям безопасности для Киева

21 августа 2025, 11:22

Зеленский хочет гарантий для Киева по примеру Израиля

Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Владимир Зеленский, по сообщениям украинских СМИ, заявил о желании получить для своей страны гарантии безопасности по примеру тех, которые предоставляют США Израилю. По данным агентства Франс Пресс, он заявил, что Украина стремится выработать понимание по архитектуре таких гарантий в течение 7–10 дней.