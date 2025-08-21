Зеленский раскрыл свое желание по гарантиям безопасности для Киева
Владимир Зеленский, по сообщениям украинских СМИ, заявил о желании получить для своей страны гарантии безопасности по примеру тех, которые предоставляют США Израилю. По данным агентства Франс Пресс, он заявил, что Украина стремится выработать понимание по архитектуре таких гарантий в течение 7–10 дней.
Президент США Дональд Трамп во вторник сообщил о подготовке к встрече между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, после которой возможна и трехсторонняя встреча с его участием.
Помощник российского президента Юрий Ушаков отметил, что в телефонном разговоре ночью на вторник по московскому времени Путин и Трамп высказались за продолжение прямых переговоров между делегациями России и Украины; в ходе разговора, в частности, обсуждалась идея изучить возможность повышения уровня представителей сторон.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в среду заявил, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах. В то же время он подчеркнул, что Москва не получила от Киева ответа на предложение, выдвинутое на переговорах в Стамбуле в 2022 году, о создании трёх рабочих групп для более предметного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов. Лавров добавил, что возможная трёхсторонняя встреча не должна ухудшить ситуацию и потому требует тщательной подготовки.
