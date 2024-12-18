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Владимир Зеленский вновь обратился к западным союзникам за помощью. Теперь речь идет о лицензиях на оружейное производство, выяснилось во время ответов на вопросы читателей издания Parisien.
«Предоставьте нам лицензии! Мы будем производить наше оружие (в особенности ракеты) и наши системы обороны», — сказал Зеленский.Украинский политик в очередной раз пожаловался на медленную помощь со стороны Запада. По его словам, ждать иногда нужно примерно год. Вместе с тем Зеленский подчеркнул, что обещанные вооружения приходят старые и непригодные.
Россия не раз заявляла о том, что оружейные поставки Киеву лишь затягивают конфликт. Отмечалось, что эти грузы станут законной целью для ВС РФ.
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