Фото: istockphoto/Multipedia
Владимира Зеленского раскритиковал нардеп украинского парламента Артем Дмитрук за резкие слова в адрес венгерского премьера Виктора Орбана. Сообщение парламентария опубликовано в Telegram-канале.
«Дипломатия? Не, не слышал! Как же ужасно это выглядит», — гласит сообщение Дмитрука.Перед этим глава киевского режима заявил, что не допустит Орбана «и таких, как он» до посредничества в мирных переговорах по Украине. Известно, что Венгрия блокирует инициативы Евросоюза, касающиеся помощи украинской стороне. Одной из них была многомиллиардная поддержка из «Фонда мира».
На фоне российской спецоперации на Украине страны коллективного Запада стали помогать Киеву всеми возможными способами.
Читайте также:
Подоляка: российские военные освободили два населённых пункта в Курской области
Расстрел мирных жителей под Курском, удары «Геранями», новые технологии и чебурашки: последние новости СВО
Стало известно, на что должен пойти ЕС для мира на Украине
Никита Кротов