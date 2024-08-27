Зеленский: Украина провела испытания баллистической ракеты

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что его страна провела первые испытания собственной баллистической ракеты. Об этом сообщили в ТАСС.
«Были проведены успешные испытания первой украинской баллистической ракеты. К сожалению, больше деталей об этой ракете я сообщить не могу», — сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась в эфире телемарафона.
Баллистические ракеты могут иметь дальность полёта от сотен до тысяч километров.
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