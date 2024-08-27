Гросси анонсировал главную тему для переговоров с Зеленским в Киеве

Диалог МАГАТЭ с Киевом и Россией станет главной темой для обсуждения на встрече с украинским политиком Владимиром Зеленским, сообщил журналистам руководитель Международного агентства по атомной энергетике Рафаэль Гросси.
«Самым важным в этой встрече будет необходимость сохранения диалога, который есть с президентом Российской Федерации, эти каналы общения должны оставаться открытыми и взаимодействие должно продолжаться», — сказал глава организации.Ранее Гросси анонсировал свою поездку в Киев для встречи с Зеленским на следующей неделе.
До этого сообщалось, что Владимир Зеленский рассчитывает на завершение украинского конфликта путем переговоров.
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Никита Кротов