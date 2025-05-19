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Россия якобы выдвинула два ключевых условия для прекращения конфликта на Украине, которые не сможет выполнить киевский режим со своими сторонниками. Об этом со ссылкой на источники утверждает Bild.
«Москва придерживается двух ключевых требований, которые Украина и ее сторонники не могут выполнить», — сказано в материале.
По информации журналистов, речь идет о полном выводе боевиков из четырех областей и отказе Запада от военной помощи Украине. Автор пишет, что эти условия Киев с союзниками считают неприемлемыми. В Вашингтоне надеются, что переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа повлияют на российскую позицию, заключил обозреватель.
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