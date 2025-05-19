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Названы возможные условия России для прекращения конфликта на Украине

Bild: РФ выдвинула два ключевых условия для прекращения конфликта на Украине
Фото: istockphoto/Diy13

Фото: istockphoto/Diy13

Россия якобы выдвинула два ключевых условия для прекращения конфликта на Украине, которые не сможет выполнить киевский режим со своими сторонниками. Об этом со ссылкой на источники утверждает Bild.
«Москва придерживается двух ключевых требований, которые Украина и ее сторонники не могут выполнить», — сказано в материале.

По информации журналистов, речь идет о полном выводе боевиков из четырех областей и отказе Запада от военной помощи Украине. Автор пишет, что эти условия Киев с союзниками считают неприемлемыми. В Вашингтоне надеются, что переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа повлияют на российскую позицию, заключил обозреватель.

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Ушаков: Путин поздравил Трампа с рождением внука в начале разговора
19 мая 2025, 21:55

Юрий Ушаков (Фото: kremlin.ru)

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа начались с того, что российский лидер поздравил американского коллегу с рождением внука. Об этом прессе заявил помощник главы государства Юрий Ушаков в понедельник, 19 мая. Аудиозапись брифинга опубликована в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.
Ушаков подчеркнул, что разговор был откровенным и конструктивным, лидеры обсудили налаживание российско-американских отношений. По словам Ушакова, президенты договорились созваниваться в любой момент. Трамп был эмоциональным и назвал Путина «Владимир».

В настоящее время идет подготовка к очередному обмену военнопленными в формате девять на девять, заключил Ушаков.

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#переговоры
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Путин высказался о разговоре с Трампом
Путин назвал разговор с Трампом содержательным
19 мая 2025, 20:09

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин назвал разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом весьма полезным, содержательным и откровенным. По словам российского лидера, переговоры длились больше двух часов.
Путин поблагодарил хозяина Белого дома за участие американской стороны в возобновлении диалога между Россией и Украиной.

В понедельник, 19 мая, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщал, что разговор президентов России и США состоится в 17:00 по Москве. Дональд Трамп писал в соцсетях, что собирается говорить с Владимиром Путиным на тему урегулирования украинского конфликта и торговых вопросов.

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#сво
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#новости
#владимир путин
#дональд трамп
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Pravda.Ru: Зеленский оторван от реальности
19 мая 2025, 19:27

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский продолжает уверять, что Украина готова вести войну ещё долго, однако реальные данные говорят об обратном, пишет Pravda.Ru.
«Пока просроченный рассказывает в интервью о мотивации и патриотизме, на улицах украинских городов разворачиваются целые охотничьи операции — "бусификация" в действии. Автобусы без опознавательных знаков, быстрые руки военкомов и минимум церемоний», — говорится в статье.

Все, кто хотел воевать, ушли на фронт сразу после начала российской спецоперации, остальных же мобилизуют в ВСУ насильно.

По словам Зеленского, на фронте у армии Украины всё в порядке. Однако ВСУ несут огромные потери и нуждаются в ротации, а среди молодежи от 18 до 24 лет желающих идти в зону боевых действий не так уж и много.

Тем временем главком ВС Украины Александр Сырский снял командира 59-й бригады Богдана Шевчука, которого ранее критиковали за большие потери на Красноармейском направлении. Вместо него назначен Александр Сак, пишут argumenti.ru. Отмечается, что смена произошла 15-16 мая. Ранее Сак возглавлял бригаду украинской армии в районе Кременной.

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«Защита родины — престижная работа»: госвыплаты, заработная плата и соцгарантии для служащих по контракту в 2025 году
19 мая 2025, 17:49

Владимир Зеленский

Во все времена мужи отечества вставали на защиту страны в тяжелые для нее времена. И сейчас события на Украине являются важным моментом в истории России и каждый гражданин может внести свой вклад в общую победу. Государство со своей стороны гарантирует поддержку военнослужащих и их семей.

Денежное довольствие


Заработная плата военнослужащих, участвующих в СВО, формируется из базового оклада, который определяется в зависимости от воинского звания и занимаемой должности. Кроме того, военнослужащие имеют право на различные дополнительные выплаты, которые могут включать надбавки за руководство подразделением, работу с секретной информацией, а также за выслугу лет и другие факторы.

Ежемесячный доход служащих варьируется в пределах от 210 до 400 тысяч рублей. К этому также добавляются премиальные выплаты, которые зависят от стажа службы, звания и конкретной роли в подразделении.

При заключении контракта в Подмосковье военнослужащему предоставляется региональная единовременная выплата в размере 1 900 000 рублей и федеральная — в размере 400 000 рублей.

Таким образом, государство предоставляет своим защитникам достойную заработную плату на фоне средних доходов по стране.

Выплаты участникам СВО за ранение


В случае получения травмы в зоне проведения специальной военной операции военнослужащему предоставляется денежная компенсация в размере от 100 000 рублей до 3 000 000. Размер компенсации зависит от степени тяжести травмы.

В случаях, если ранение повлекло за собой стойкую утрату трудоспособности и инвалидность, участник СВО получает дополнительную компенсацию в 1 000 000 рублей. Кроме того, существуют страховые выплаты. Их размер составляет от 82 до 327 тысяч рублей.

Льготы для участников СВО


Военнослужащие, участвующие в специальной военной операции, могут рассчитывать на государственную поддержку в вопросах улучшения жилищных условий. В частности, им доступны субсидии на приобретение жилья, помощь в оплате коммунальных услуг и выгодные условия ипотечного кредитования.

Для военнослужащих и членов их семей предусмотрено бесплатное медицинское обслуживание. Это включает в себя, в частности, изготовление зубных протезов, обеспечение лекарствами и техническими средствами реабилитации, а также ежегодно проходить медицинскую реабилитацию и санаторно-курортное лечение по необходимости.

После поступления на контрактную службу у военнослужащего появляется возможность компенсации невыплаченных кредитов (ипотека, автокредиты, потребительские займы) до 10 000 000 рублей.

Военнослужащие и члены их семей освобождены от уплаты налога на имущество на период службы. В рамках этой меры поддержки предоставляется возможность выбрать один объект недвижимости, который не будет облагаться налогом.

Финансовая поддержка в трагических случаях


В случае трагического исхода службы семье погибшего военного полагается единовременная выплата в размере 5 миллионов рублей. Также предусмотрены регулярные денежные выплаты: 30 000 рублей для супруги и по 15 000 рублей для каждого ребёнка.

Кроме того, детям военнослужащих даётся право на первоочередное предоставление мест в детсадах, школах и вузах по месту жительства, в летних оздоровительных лагерях. Если это требуется, семьям оказывается психологическая помощь, а также предоставляются юридические консультации.

Подробнее о всех предоставляемых льготах и выплатах участникам спецоперации можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону 7 495 990 7777.

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Участники Ассоциации ветеранов СВО Раменского провели урок НВП в лесу
19 мая 2025, 17:02

Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.

Участники Ассоциации ветеранов спецоперации Раменского муниципального округа провели третий урок начальной военной подготовки. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Участниками урока стали 25 человек. На этот раз для практического занятия выбрали территорию в лесу. Руководитель Ассоциации ветеранов СВО округа Александр Кулик сначала провёл инструктаж, а затем началась практика. Участник спецоперации Сергей Белка показал детям приёмы обращения с оружием, правильную стойку и смену рук при стрельбе из автомата. Также дети узнали, как вести стрельбу и из положения сидя, что такое круговая оборона», – рассказали в пресс-службе.
Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.

Взрослые тоже внимательно слушали наставления инструкторов.
«Мы показали, как правильно двигаться по лесу, объяснили, что такое передвижение в группе. Рассказали о поисковых работах диверсионно-разведывательных групп в лесу и научили противодействовать ДРГ. Думаю, участникам понравилось», – отметил Кулик.
Он пообещал, что занятия продолжатся. Те, кто регулярно приезжает на них, хотят не только получать новые знания, но и с пользой проводить время. Ветеранам СВО можно задать интересующие вопросы. Они охотно делятся своим боевым опытом.

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