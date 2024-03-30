Депутат ГД Ивлев назвал местонахождение кураторов теракта в «Крокусе»

Фото: istockphoto/waewkid
Депутат Государственной думы РФ от Республики Крым генерал-майор запаса Леонид Ивлев допускает, что кураторы террористического акта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» могут находиться в Вашингтоне.
Следственный комитет РФ установил, что террористы после массового убийства в «Крокусе» двигались в сторону границы с Украиной с тем, чтобы пересечь её и затем приехать в Киев за вознаграждением. В настоящее время следователи проверяют, причастны ли украинские спецслужбы к организации и финансированию теракта, передаёт РИА Новости.
Парламентарий в разговоре с агентством сказал, что, по его мнению, это только первые признательные показания непосредственных исполнителей. Парламентарий уверен, что в дальнейшем следователи сумеют выяснить и назвать россиянам имена и фамилии киевских организаторов теракта, а затем — и их заокеанских кураторов.
По словам Ивлева, как бы настойчиво Соединённые Штаты не навязывали всему миру версию об ответственности за совершение теракта боевиков ИГИЛ*, кураторы этого преступления могут оказаться в Вашингтоне, несмотря на все лицемерные соболезнования.
Читайте также:
В офисе криптобиржи, которая могла финансировать теракт в «Крокусе», проходит обыск
Муфтий Подмосковья Аббясов: мусульмане мира осудили теракт в «Крокусе»
Путин: Теракт в «Крокусе» был совершен руками радикальных исламистов
Парламентарий в разговоре с агентством сказал, что, по его мнению, это только первые признательные показания непосредственных исполнителей. Парламентарий уверен, что в дальнейшем следователи сумеют выяснить и назвать россиянам имена и фамилии киевских организаторов теракта, а затем — и их заокеанских кураторов.
Читайте также:
В офисе криптобиржи, которая могла финансировать теракт в «Крокусе», проходит обыск
Муфтий Подмосковья Аббясов: мусульмане мира осудили теракт в «Крокусе»
Путин: Теракт в «Крокусе» был совершен руками радикальных исламистов
Александр Бойцов