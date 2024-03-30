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Депутат ГД Ивлев назвал местонахождение кураторов теракта в «Крокусе»

Депутат ГД Ивлев: Кураторы теракта в «Крокусе» могут находиться в Вашингтоне
30 марта 2024, 09:25
Фото: istockphoto/waewkid

Фото: istockphoto/waewkid

Депутат Государственной думы РФ от Республики Крым генерал-майор запаса Леонид Ивлев допускает, что кураторы террористического акта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» могут находиться в Вашингтоне.
Следственный комитет РФ установил, что террористы после массового убийства в «Крокусе» двигались в сторону границы с Украиной с тем, чтобы пересечь её и затем приехать в Киев за вознаграждением. В настоящее время следователи проверяют, причастны ли украинские спецслужбы к организации и финансированию теракта, передаёт РИА Новости.

Парламентарий в разговоре с агентством сказал, что, по его мнению, это только первые признательные показания непосредственных исполнителей. Парламентарий уверен, что в дальнейшем следователи сумеют выяснить и назвать россиянам имена и фамилии киевских организаторов теракта, а затем — и их заокеанских кураторов.


По словам Ивлева, как бы настойчиво Соединённые Штаты не навязывали всему миру версию об ответственности за совершение теракта боевиков ИГИЛ*, кураторы этого преступления могут оказаться в Вашингтоне, несмотря на все лицемерные соболезнования.

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#сша
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Украина была полигоном по испытаниям западного препарата, способного вызвать рак
30 марта 2024, 10:23

Фото: iStock/AnnaStills

На Украине велись испытания препарата, который способен вызывать в организме пробуждении раковых клеток, об этом сообщает издание РИА Новости, со ссылкой на документы.
Испытания западного препарата проводилось на пациентах мариупольской психиатрической больницы, свидетельствуют данные.

Документы были обнаружены при восстановлении медицинского учреждения. Речь идет о препарате для лечения артрита, который провоцировал развитие новых форм рака у подопытных.

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#документы
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«Я террорист»: в МФЦ в посёлке Внуково началась эвакуация после обнаруженной записки
30 марта 2024, 09:54

Фото: istockphoto / Robin Gentry

Сотрудников и посетителей МФЦ в поселке Внуково эвакуируют из-за обнаруженной записки Об этом сообщает телеграм-канал «Baza».
Записку обнаружил охранник. В ней содержалась угроза людям. Автор подписал себя как «террорист» и предупредил, что все погибнут, если немедленно не покинут помещение.

Из центра эвакуировали 86 человек. Также сотрудники экстренных служб выводят людей из близлежащих зданий. В настоящее время на место инцидента прибыли правоохранители. Обследуется территория и здание.

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#здание
#тц
#теракт
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Обнаружен возможный счет спонсоров теракта в «Крокусе»
РИА Новости сообщило о возможном счете спонсоров теракта в «Крокусе»
30 марта 2024, 08:58

Фото: istockphoto / Tero Vesalainen

Журналистам удалось обнаружить предполагаемый криптокошелек, с которого, возможно, спонсировался теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает издание РИА Новости.
Репортеры выяснили, что один из номеров телефонов был связан с криптокошельком. Также абонент с номером был участником канала, связанного с ИГИЛ*.

Ранее следователи установили, что аванс за массовое убийство людей, террористом перевели с криптокошелька. После того, как теракт был совершен, никаких действий с кошельком не совершалось. При этом, банковская карта, на которую переводились деньги для финансирования теракта, была выпущена американским банком.

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*признана террористической организацией в России и запрещена
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Система ПВО сбила беспилотник ВСУ над российским регионом
МО: Средства ПВО сбили беспилотник над Белгородской областью
30 марта 2024, 08:31

Фото: istock / aapsky

Российская система ПВО зафиксировала и уничтожила вражеский беспилотник над территорией Белгородской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что ВСУ предприняли очередную попытку атаки российской территории в 07:30 по мск. В настоящее время информации о разрушениях на земле нет. В результате происшествия никто не пострадал.

Представители министерства добавили, что для атаки ВСУ использовали дрон самолетного типа.

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#происшествия
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#всу
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В российском городе мужчина напал на школьниц из-за песни на украинском языке
В Ростовской области мужчина угрожал школьницам, слушавшим украинскую песню
30 марта 2024, 04:19

Shutter2U

В Ростовской области мужчина напал на двух школьниц, которые слушали украинскую песню, передает издание «RostovGazeta».
Инцидент произошел в городе Батайск. Школьницы были одни на улице, когда к ним подошел мужчина и начал угрожать. Россиянина разозлило, что дети слушали песню на украинском языке. Когда школьницы попытались убежать, он погнался за ними.

Девочки побежали к подруге, и тут вмешалась их мама.

«Детям 9 и 10 лет! Включили музыку, которая вам не понравилась, и стали экстремистами!» – возмутилась она, пытаясь вразумить мужчину.

Она добавила, что школьницы не знали, что песня украинская.

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#нападение
#украина
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Скончался актер из сериала «Кухня»
Актер Театра на Бронной Александр Терешко умер на 62-м году жизни
29 марта 2024, 22:40

Фото: istock / tomertu

На 62-м году жизни скончался актёр Александр Терешко. Об этом проинформировала пресс-служба Московского драматического театра на Бронной.
«С сожалением сообщаем, что 25 марта не стало нашего коллеги, артиста Театра на Бронной Александра Терешко», — сказано в сообщении в Телеграм-канале театра.
Актёр известен по сериалам «Кухня», «Марьина Роща» и «Марш Турецкого». Также Терешко принимал участие в спектаклях «Слово о полку Игореве», «Бэтмен против Брежнева» и «Дядя Лева (Покровские ворота)».

Артист трудился в Театре на Бронной с 1989 года. Он поработал с главными советскими и российскими режиссерами, среди которых Константин Богомолов, Лев Дуров, Анатолий Эфрос, Марк Розовский.

Ранее стало известно, что великий музыковед Владимир Фейертаг скончался. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#смерть
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Троих иностранцев задержали на Ставрополье при подготовке теракта
ФСБ: в Ставропольском крае предотвращен теракт, задержаны три иностранца
29 марта 2024, 22:36

Фото: istock / Diy13

ФСБ задержала в Ставропольском крае трех иностранцев, планировавших теракт в месте скопления людей. Об этом информирует ФСБ.

«Федеральной службой безопасности пресечена террористическая деятельность трех граждан одной из стран Центральной Азии, которые планировали совершить террористический акт путем взрыва в одном из мест массового пребывания людей на территории Ставропольского края», — сказано в сообщении ведомства.
На предоставленных службой кадрах зафиксировано, как один из задержанных направился в магазин с целью приобрести гвозди для начинки самодельной бомбы.

Возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ (Террористический акт). Личности задержанных и другие детали ведомство не приводит.

До этого обвиняемые в теракте в «Крокус сити холле» рассказали, как их координировали через мессенджер Telegram.Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#задержание
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Российский Красный Крест поможет еще 17 семьям, пострадавшим при теракте в «Крокусе»
РКК назначил помощь еще 17 пострадавшим в теракте «Крокусе»
29 марта 2024, 22:07

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Российский Красный крест» окажет срочную помощь ещё 17 пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле». До этого сообщалось о поддержке еще 33 семей.
«В основном это семьи с детьми, чьи родственники находятся в тяжёлом состоянии или погибли, пенсионеры, которых обеспечивали пострадавшие или погибшие дети», – сказано в сообщении организации.
Помимо этого, помощь получат семьи, испытывающие финансовые трудности, и те, кто оплачивал похороны самостоятельно.

Суммарно 50 семей получат единоразовую помощь в размере 300–600 тысяч рублей. В настоящее время в работе у «Российского Красного креста» находятся ещё 40 случаев.

Вдобавок к этом планируется назначить регулярную финансовую помощь тем, кто потерял кормильца.

Вечером 22 марта в подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные террористы и открыли стрельбу по людям. По последней информации, погибло 143 человека, количество пострадавших выросло до 382.

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Фигурантов дела о фиктивной постановке нелегалов на учет будут судить
В Москве завершено расследование дела о фиктивной постановке мигрантов на учет
29 марта 2024, 21:51

Фото: istock / Akintevs

Следственный комитет России завершил в Москве расследование уголовного дела о преступной группе, которая осуществляла фиктивный миграционный учет иностранцев. Об этом информирует Телеграм-канал столичного главного СУ СК.
Фигурантами дела стали два организатора и 10 участников банды. Им вменяют обвинения по статьям 210 УК РФ (Организация преступного сообщества или участие в нем), 322.1 УК РФ (Организация незаконной миграции), 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий).

По данным следователей, в период с 2019 по 2022 годы члены группировки организовали деятельность в хостелах на территории Москвы и Московской области. У обвиняемых также был офис, где они предоставляли услуги по изготовлению миграционных документов для мигрантов, среди которых были причастные к совершению различных преступлений.

Сообщается, что уголовное дело в отношении четырех соучастников преступной группы выделено в отдельное производство. Их объявили в федеральный розыск.

Ранее было раскрыто число депортированных из Москвы мигрантов в 2023 году. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#мигранты
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