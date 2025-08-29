Зеленский узаконил русофобский термин «рашизм»
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который официально закрепляет термин «рашизм» в стране. Он также определяет текущий конфликт как «войну за независимость Украины». Об этом сообщает «Страна.ua».
Украинский парламент описал «рашизм» как «новую разновидность тоталитарной идеологии и практики», на которой, по мнению политиков, строится современный российский режим.
Это решение поддержали 281 голосом при 57 воздержавшихся. Главными характеристиками «рашизма» назвали милитаризм, придание сакрального статуса государственным институтам, а также превознесение России и ее граждан за счет подавления или непризнания идентичности иных народов.
Читайте также: