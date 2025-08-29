Зеленский узаконил русофобский термин «рашизм»

29 августа 2025, 19:47

Зеленский подписал закон, закрепляющий термин «рашизм»

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который официально закрепляет термин «рашизм» в стране. Он также определяет текущий конфликт как «войну за независимость Украины». Об этом сообщает «Страна.ua».