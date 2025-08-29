Названа причина, по которой Уиткофф отказался от услуг российского переводчика
Журнал Politico со ссылкой на высокопоставленные источники сообщает, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф теперь предпочитает переводчика из Госдепа российскому специалисту.
По данным издания, после критики за использование услуг переводчика президента Владимира Путина во время пребывания в России, на официальных встречах он стал пользоваться специалистом, предоставленным американским внешнеполитическим ведомством.
Ранее The Foreign Policy называл Уиткоффа «повелителем бедствий» за многочисленные ошибки в переговорах с Россией. Кроме того, накануне сообщалось, что спецпосланник США нарушил протокол при встрече с Путиным.
Отмечалось, что из-за этой оплошности на записи нет предложений, изложенных Россией.
