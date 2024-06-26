ВСУ готовят прорыв под Харьковом, ВС РФ заходят в Красногоровку: последние новости СВО

Фото: iStock/dr_evil
Украинские войска предприняли серию атак и готовятся к прорыву российской обороны на Харьковском направлении. О том, где продвинулись ВС РФ и где были отражены штурмы ВСУ расскажет редакция «Радио 1».
Авдеевское направление
Российской армии удалось расширить зону контроля в районе Сокола, выбив противника с нескольких позиций в лесополосах севернее села, сообщает «Рыбарь». Также есть информация о расширении наступательного плацдарма для ВС РФ на северном фланге у Новоалександровки.
На юге вблизи Карловки ВС России штурмуют лесопосадки. Также бои продолжаются на окраинах населенного пункта и по обе стороны водохранилища.
Донецкое направление
Ожесточенные бои развернулись в Красногоровке, где ВС РФ метр за метром продвигаются к черте города. С северо-востока российские войска продвигаются вдоль реки Лозовая. Штурмовики ВС РФ наступают вглубь укреплений ВСУ на Южно-Донецком направлении.
Солдат ВСУ осознал, что воюет с братьями и сдался в плен
Времьевское направление
ВСУ совершили несколько контратак в районе Старомайорского. Российская армия сдержала оборону и уничтожила несколько единиц техники противника.
Запорожское направление
Стороны противостояния обмениваются взаимными артобстрелами. В районе Работино и северо-западнее Вербового преимущественно позиционные бои.
Часовоярское направление
Российские войска продолжают штурмовать восточный пригорода Часова Яра, выдавливая противника с его западных окраин.
Харьковское направление
На этом участке фронта ВСУ активно пытаются выбить ВС РФ с занимаемых позиций и стягивают дополнительные силы. В районе Глубокого и Волчанска украинская армия совершила серию контратак. На этом же направлении Киев готовит ударные подразделения в надежде выйти к линии границы.
Читайте также:
Российский снайпер сбил ударный FPV-дрон из винтовки ВСС «Винторез»
Минобороны: штурмовики Су-25 нанесли удар по ВСУ в зоне ответственности «Центра»
В Пентагоне прокомментировали удар ВСУ по Севастополю
Анастасия Хохлова