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Полковник запаса Вооруженных сил Украины Роман Свитан заявил, что военные ВСУ терпят крах практически на всех направлениях на передовой. Об этом пишет URA.Ru.
По его словам, достаточного количества вооружений у украинской армии нет, как и обещанных F-16.
По словам полковника, в ближайшие две недели военные ВС РФ начнут продавливать украинские силы по всей линии восточного фронта. Ситуация для ВСУ будет становиться еще хуже.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее сообщалось, что штурмовики самолетов Су-25 ВКС РФ нанесли удар по подразделениям Вооруженных сил Украины в зоне ответственности группировки войск «Центр». Он был нанесен неуправляемыми авиационными ракетами по заданным координатам. После выполнения боевого задания экипаж вернулся на аэродром вылета.
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«Восточный фронт сейчас сыпется, отходит, мы же это видим, что мы проваливаемся практически по всей ширине фронта из-за недостаточного количества боеприпасов», — рассказал он.
По словам полковника, в ближайшие две недели военные ВС РФ начнут продавливать украинские силы по всей линии восточного фронта. Ситуация для ВСУ будет становиться еще хуже.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее сообщалось, что штурмовики самолетов Су-25 ВКС РФ нанесли удар по подразделениям Вооруженных сил Украины в зоне ответственности группировки войск «Центр». Он был нанесен неуправляемыми авиационными ракетами по заданным координатам. После выполнения боевого задания экипаж вернулся на аэродром вылета.
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Дарья Осипова