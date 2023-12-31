Украинский заградотряд расстрелял нескольких отступающих солдат ВСУ

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Российский беспилотник заснял расстрел отступающих солдат ВСУ украинским заградительным отрядом. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что ВСУ придерживаются тактики заградотрядов для удержания мобилизованных и силы теробороны, которые не хотят умирать на позициях.
Сначала на записи с беспилотника видно, как российские военные штурмуют опорный пункт ВСУ. Затем двое солдат заходят в окоп, а с другой стороны от него в сторону тыловых позиций начали убегать пятеро украинских бойцов. Добравшись до своего окопа, они встретились в заградотрядом, который начал внезапно расстреливать их и забрасывать гранатами. Один из пятерых убежавших пытался скрыться, но военные из заградотряда начали стрелять ему в спину.
Затем по позиции заградотряда прилетел дрон-камикадзе, после чего прогремел сильный взрыв.
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Сначала на записи с беспилотника видно, как российские военные штурмуют опорный пункт ВСУ. Затем двое солдат заходят в окоп, а с другой стороны от него в сторону тыловых позиций начали убегать пятеро украинских бойцов. Добравшись до своего окопа, они встретились в заградотрядом, который начал внезапно расстреливать их и забрасывать гранатами. Один из пятерых убежавших пытался скрыться, но военные из заградотряда начали стрелять ему в спину.
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Анастасия Чинкова