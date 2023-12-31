В Киевской области произошёл пожар объект критической инфраструктуры

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Объект критической инфраструктуры вспыхнул в Киевской области после взрывов, которые произошли ночью.
Об этом рассказал в своём Telegram-канале Руслан Кравченко, начальник региональной военной администрации.
О подробностях случившегося не уточняется. Пожар ликвидировали.
Ночью 30 декабря военные корреспонденты сообщили, что в сторону Киева направились ударные дроны. Дроны подлетали к Киеву из Житомирской, Черниговской и Сумской областей.
Также сообщалось о беспилотниках вдоль границы Николаевской и Одесской областей.
Сирены воздушной тревоги звучали во всех восточных областях Украины.
Ранее сообщалось, что в украинском Днепропетровске прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. Об этом в своём Telegram-канале пишет украинский телеканал «Общественное». Отмечается, что в настоящее время не поступала официальная информация об этих взрывах.
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О подробностях случившегося не уточняется. Пожар ликвидировали.
Ночью 30 декабря военные корреспонденты сообщили, что в сторону Киева направились ударные дроны. Дроны подлетали к Киеву из Житомирской, Черниговской и Сумской областей.
Сирены воздушной тревоги звучали во всех восточных областях Украины.
Ранее сообщалось, что в украинском Днепропетровске прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. Об этом в своём Telegram-канале пишет украинский телеканал «Общественное». Отмечается, что в настоящее время не поступала официальная информация об этих взрывах.
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Мария Фирсова