Зеленский в рамках Мюнхенской конференции провел телефонный разговор с Байденом

Стратегия стран Европейского союза в отношении Украины провалилась как на фронте, где ситуация «катастрофическая», так и в политике, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал M1.