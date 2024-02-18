Зеленский в рамках Мюнхенской конференции провел телефонный разговор с Байденом

Фото: РИА Новости/Стрингер
Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщил сам украинский лидер, передает РИА Новости.
Ранее Зеленский заявил, что если США не выделит пакет помощи, Вашингтон перестанет рассматриваться Киевом как стратегический партнер.
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«Обсудили текущую ситуацию на поле боя», – отметил украинский лидер, добавив, что рад опираться на поддержку американского президента.
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Александр Климов