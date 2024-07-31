Украина совершила первые боевые вылеты на истребителях F-16

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Британская газета Telegraph сообщила, что украинские пилоты совершили первые вылеты на американских истребителях F-16, передает РИА Новости. В публикации отмечается, что истребители использовались в качестве средств противовоздушной обороны.
По данным СМИ, первая партия F-16, переданная Украине странами НАТО, уже прибыла в страну. Сообщается, что госсекретарь США Энтони Блинкен на саммите НАТО в Вашингтоне заявил о начале передачи истребителей Киеву. Он добавил, что F-16 начнут летать в украинском небе этим летом.
Ранее агентство Блумберг также подтвердило прибытие первой "небольшой" партии американских истребителей в Украину. Газета The Wall Street Journal сообщила, что Вашингтон планирует оснастить передаваемые Киеву F-16 ракетами AGM-88 HARM, высокоточными комплектами наведения для бомб, ракетами AMRAAM и AIM-9X, а также бомбами малого диаметра. США разрешили Украине использовать это вооружение на территории России только в ответ на атаки с той стороны границы.
Официальный представитель Воздушных сил Украины подтвердил использование F-16 в качестве средств противовоздушной обороны, но не стал раскрывать подробности о предстоящих операциях.
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Первая партия американских истребителей F-16 прибыла на Украину
Ранее агентство Блумберг также подтвердило прибытие первой "небольшой" партии американских истребителей в Украину. Газета The Wall Street Journal сообщила, что Вашингтон планирует оснастить передаваемые Киеву F-16 ракетами AGM-88 HARM, высокоточными комплектами наведения для бомб, ракетами AMRAAM и AIM-9X, а также бомбами малого диаметра. США разрешили Украине использовать это вооружение на территории России только в ответ на атаки с той стороны границы.
Официальный представитель Воздушных сил Украины подтвердил использование F-16 в качестве средств противовоздушной обороны, но не стал раскрывать подробности о предстоящих операциях.
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Первая партия американских истребителей F-16 прибыла на Украину
Елена Перлова