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Украина совершила первые боевые вылеты на истребителях F-16

Пилоты ВСУ начинают использовать F-16 для ПВО
31 июля 2024, 23:41
Фото: istockphoto.com/digigraphy

Фото: istockphoto.com/digigraphy

Британская газета Telegraph сообщила, что украинские пилоты совершили первые вылеты на американских истребителях F-16, передает РИА Новости. В публикации отмечается, что истребители использовались в качестве средств противовоздушной обороны.
По данным СМИ, первая партия F-16, переданная Украине странами НАТО, уже прибыла в страну. Сообщается, что госсекретарь США Энтони Блинкен на саммите НАТО в Вашингтоне заявил о начале передачи истребителей Киеву. Он добавил, что F-16 начнут летать в украинском небе этим летом.

Ранее агентство Блумберг также подтвердило прибытие первой "небольшой" партии американских истребителей в Украину. Газета The Wall Street Journal сообщила, что Вашингтон планирует оснастить передаваемые Киеву F-16 ракетами AGM-88 HARM, высокоточными комплектами наведения для бомб, ракетами AMRAAM и AIM-9X, а также бомбами малого диаметра. США разрешили Украине использовать это вооружение на территории России только в ответ на атаки с той стороны границы.



Официальный представитель Воздушных сил Украины подтвердил использование F-16 в качестве средств противовоздушной обороны, но не стал раскрывать подробности о предстоящих операциях.

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#истребитель f-16
Во Франции заявили о «разделении» украинского флота F-16
Пилот ВВС Франции Тительман: Киев разделит F-16 на два военно-воздушных флота
31 июля 2024, 22:25

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Переданные Украине истребители F-16 будут разделены на два условных военно-воздушных флотов: одним разрешили наносить удары по России, а другим – нет. Об этом заявил отставной пилот ВВС Франции Ксавье Тительман в эфире LCI.
Отмечается, что переданные из Нидерландов истребители F-16 получили разрешение на удары по России. При этом самолётам, отправленным из Бельгии, такого разрешения не предоставили.

Ранее несколько западных политиков заявили, что Украина якобы имеет право ударять по территории России натовским оружием. Нидерланды, в свою очередь, не стали накладывать ограничений на использование своих самолётов украинскими войсками.

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#истребитель f-16
#украина
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#нидерланды
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Кадыров рассказал о вкладе Чечни в спецоперацию на Украине
Кадыров: в зону СВО отправились свыше 45 тысяч бойцов из Чечни
31 июля 2024, 19:38

Фото: сайт Кремля

Порядка 10 тысяч военных из Чечни выполняют боевые задачи на 14-ти направлениях в зоне СВО. Об этом в своём Telegram-канале заявил глава республики Рамзан Кадыров.
Он подчеркнул, что с начала спецоперации из Чечни на фронт отправились свыше 45 тысяч солдат, 18 603 из которых являются добровольцами. Отмечается, что Чечня также набирает добровольцев из других регионов России.

Кроме того глава региона сообщил, что Региональный общественный фонд имени Ахмата Кадырова отправил на СВО 201 бронемашину, 1766 единиц спецтранспорта и 5980 квадрокоптеров.

В заключение Кадыров отметил, что участие в спецоперации является «священным долгом» каждого чеченца, который не хочет жить по европейским ценностям.

В декабре прошлого года Кадыров сообщал, что Чечня выполнила план по мобилизации на полторы тысячи процентов.

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#сво
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#военные
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СМИ сообщили о «сигналах» Зеленского к началу переговоров с Россией
Der Westen: появляется все больше сигналов о начале переговоров России и Украины
31 июля 2024, 19:33

Появляется все больше сигналов о приближении этапа переговоров в российско-украинском конфликте. Об этом пишет журналист немецкого издания Der Westen.
Отмечается, что отсутствие результатов после мирной конференции в Швейцарии, в которой не участвовали РФ и КНР, показало всему миру, что Германия и Европейский союз не играют никакой роли в вопросе завершения противостояния. По мнению журналиста, украинский лидер на сегодняшний день готов к прямым переговорам.

Вторым сигналом является визит главы украинского МИД Дмитрия Кулебы в Китай, который может сыграть важную роль в урегулировании конфликта. По мнению журналиста, официально Пекин занимает нейтральную позицию в данном вопросе, однако все же считается российским союзником. Третьим сигналом служит телефонный разговор предводителя киевского режима с экс-лидером США Дональдом Трампом, который многократно обещал завершить конфликт на Украине в кратчайший срок в случае победы на президентских выборах.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Стало известно, какое российское оружие может уничтожить F-16 в небе над Украиной
BI: российские ракеты Р-37 могут уничтожить F-16 в небе над Украиной
31 июля 2024, 18:22

Фото: iStock/TebNad

Российские ракеты класса «‎воздух — воздух» Р-37 представляют огромную опасность для самолетов F-16, которые получат боевики ВСУ. Об этом пишет Business Insider.
«Россияне используют истребители Су-35 и МиГ-31, которые несут такие ракеты класса «воздух-воздух» большой дальности, как Р-37. Ее возможности представляют большую угрозу для F-16», — отмечается в статье.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва будет рассматривать поставку истребителей F-16 Украине как преднамеренное сигнальное действие Североатлантического Альянса в ядерной сфере.

F-16 Fighting Falcon — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения. Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Много лет состоит на вооружении у армии США и стран НАТО, одобрен для реэкспорта на Украину.

До этого Колумбийские наемники Вооруженных сил Украины напали на украинских военных. По словам военного корреспондента Евгения Поддубного, один из наемников отказался отправляться на штурм российских позиций в Часовом Яре. Боевики ВСУ связали и бросили латиноамериканца в яму. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Первая партия американских истребителей F-16 прибыла на Украину
31 июля 2024, 18:18

Фото: iStock/Maikel de Vaan

Первая партия американских истребителей F-16, переданная странами НАТО, прибыла на Украину. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Отмечается, что первая партия включает в себя «небольшое количество истребителей».

В настоящее время неизвестно, смогут ли украинские лётчики сразу выполнять боевые задачи на новых истребителях или же потребуется время на их подготовку.

Ранее в МИД России заявляли, что поставка на Украину истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет восприниматься Москвой как угроза со стороны западных стран в ядерной сфере.

Также в России неоднократно заявляли о наличии оружия, способного сбивать такие самолёты.

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#истребитель f-16
#спецоперация
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Меркурис: украинские бригады стали массово отказываться выполнять приказы
31 июля 2024, 17:36

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube заявил, что украинские бригады отказываются идти в самоубийственные контратаки и бунтуют против собственного командования.
По словам Меркуриса, это происходит с момента падения Авдеевки. В последнее время можно заметить, что выполнять приказы вышестоящего руководства отказываются именно командиры подразделений ВСУ, что служит достаточно необычным явлением, добавил британский аналитик.

Эксперт заключил, что это демонстрирует, насколько критична ситуация для украинских войск.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#эксперт
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#спецоперация
#военные
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Боевики ВСУ в районе Донецка сбили российский вертолет Ми-8, есть погибшие
Военкор Рожин: ВСУ сбили российский вертолет Ми-8, есть погибшие
31 июля 2024, 17:35

Фото: istockphoto/MMADIA

Боевики Вооруженных сил Украины в районе Донецка сбили российский вертолет Ми-8, есть погибшие и раненые. Об этом заявил военный корреспондент Борис Рожин в своем Telegram-канале.
«В районе Донецка у нас сегодня потеря, противник с помощью дрона сбил военно-транспортный вертолет Ми-8. Есть погибшие и раненые», — написал он.

Официального подтверждения этой информации нет.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что колумбийские наемники Вооруженных сил Украины напали на украинских военных. Момент перестрелки между ними попал на камеру одного из колумбийцев. Позднее кадры оказались в руках военных ВС РФ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Командир «Ахмата» рассказал, как закончится СВО
Алаудинов: Украине придётся пойти на переговоры с Россией
31 июля 2024, 15:46

Фото: iStock/3dmitry

Украина будет вынуждена пойти на переговоры с Россией, поскольку у Киева нет сил и средств для противостояния российской армии. Об этом заявил замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в эфире телеканала «Россия 24».
Он уточнил, что киевских властей вынуждают перейти к переговорам множество факторов. В частности, события на Востоке и президентские выборы в США, исход которых пока спрогнозировать сложно.

Кроме того, Алаудинов указал на большие потери ВСУ и недовольство украинцев, что также вынуждает властей задумываться о переговорах.

Ранее командир «Ахмата» заявлял, что факт завершения СВО в будущем, скорее всего, не приведёт к «спокойной жизни», поскольку Россию будут пытаться «раскачать и разломать». А вот Украина придёт к тем же итогам, которые могли быть реализованы ещё до начала СВО, – к Минским соглашениям.

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#сво
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В США оценили новые российские дроны «Гербера»
TWZ: дрон ВС РФ «Гербера» способен подключаться к украинской 4G-сети
31 июля 2024, 15:45

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Новый дрон «Гербера», разработанный в России, может подключаться к украинской 4G-сети и передавать данные российскому оператору. Об этом сообщает TWZ.
Украинские эксперты выяснили, что «Гербера» оснащена парой антенн 3G/4G и модемом с SIM-картой, что позволяет дрону подключаться к украинской мобильной сети и через нее передавать данные российской стороне.

«Некоторые «Герберы» могут выступать ретрансляторами, позволяющими осуществлять связь между другими беспилотниками», — говорится в статье.

По данным издания, производить БПЛА «Гербера» намного дешевле, чем «Герань-2». Однако пока нет исчерпывающей информации о новых беспилотниках.

Издание отмечает, что производство «Герберы» обходится России дешевле, чем выпуск более крупного дрона «Герань-2», однако информации о первых пока недостаточно. При этом авторы статьи не сомневаются, что российские «Герберы» доставят немало хлопот украинским операторам систем противовоздушной обороны (ПВО), которая по-прежнему сильно перегружена.

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