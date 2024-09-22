Алаудинов: Пленные украинцы рассказали, что месяц не могли помыться

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Пленные военнослужащие Вооружённых сил Украины (ВСУ) пожаловались на постоянную нехватку на передовой питания и воды. Например, они на протяжении месяца не могли помыться.
Об этом в своём телеграм-канале рассказал заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов. Он отметил, что нехватка еды и воды является общей проблемой для подразделений ВСУ в Курской области. Об этом говорят пленные из разных частей.
По словам Алаудинова, пленные также рассказывают о неважном психологическом состоянии военнослужащих украинских подразделений. Они устали физически и психологически от постоянных боёв, а ротация частей не производится, так как менять их просто некем.
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Александр Бойцов