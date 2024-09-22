Алаудинов заявил о неудачной попытке ВСУ войти в Курскую область

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Заместитель начальника Главного военно-политического управления Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецподразделения «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку прорыва в районе села Плехово Суджанского района Курской области. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Алаудинов сообщил, что ВСУ предприняли попытку прорыва с применением танков и боевых бронированных машин (ББМ) в районе села Плехово Курской области, но неудачно.
Глава «Ахмата» добавил, что российские войска продвигаются на курском направлении. В то же время силы ВСУ в течение всего дня несли потери и не добились никаких результатов.
Ранее Алаудинов сообщил, что ВСУ понесли большие потери в Курской области. Он отметил, что украинские войска пытаются контратаковать и на других направлениях, где наступают российские войска.
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«В общей сложности там работа шла сегодня весь день по выбиванию противника, который пытался пробиться на один из наших опорных пунктов, но в общей сложности на нашем направлении у нас было все подконтрольно», – отметил он.
Глава «Ахмата» добавил, что российские войска продвигаются на курском направлении. В то же время силы ВСУ в течение всего дня несли потери и не добились никаких результатов.
Ранее Алаудинов сообщил, что ВСУ понесли большие потери в Курской области. Он отметил, что украинские войска пытаются контратаковать и на других направлениях, где наступают российские войска.
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Александр Климов