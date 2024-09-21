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В Германии вспомнили о Курской битве 1943 года на фоне атаки ВСУ

Депутаты в ФРГ спросили кабмин об угрозе переговорам из-за атаки ВСУ под Курском
21 сентября 2024, 22:57
Фото: iStock/Evgeny555

Фото: iStock/Evgeny555

В ФРГ депутаты от правой партии «Альтернатива для Германии» обратились к кабмину с вопросом, не порождает ли операция ВСУ в Курской области угрозу мирным переговорам с Россией. Соответствующее обращение направлено в адрес правительству. В нем же парламентарии вспомнили о Курской битве 1943 года.
«Считает ли правительство Германии, что использование немецких танков против России и, возможно, на территории России является проблематичным на фоне Курской битвы 1943 года, и может привести к эскалации?», — говорится в обращении.
Правые также спросили, было ли в курсе правительство Германии о том, что ВСУ планирует вторгаться в Курскую область, проходили ли украинские военные обучение в ФРГ и каким образом НАТО помогает ВСУ.



Ранее в МИД Германии признали, что без поддержки Запада Украине придет конец. Канцлер ФРГ Олаф Шольц, в свою очередь, исключил возможность передачи киевскому режиму крылатых ракет Taurus с дальностью полета около 500 км.

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«Конец близок»: на Западе признали исход конфликта на Украине
Меркурис: ВСУ не могут удержать позиции по всему фронту, ВС РФ наступают повсюду
21 сентября 2024, 22:16

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Украинские военные не могут удержать своих позиций по все фронту, ВС РФ наступают повсюду. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире ютуб-канала Duran. По его словам, ВСУ разбиты на всех участках линии боевого соприкосновения.
«Реальность такова, что Украина разбита, и она разбита по всей линии фронта, и украинские военные не в состоянии удержать свои позиции нигде, в это время русские наступают во всех местах», — пояснил он.
По словам Меркуриса, в рядах ВСУ с каждым днем множится усталость, мобилизованные бегут или умирают, Украина не в силах оказывать сопротивление невероятно мощной российской армии.
«Они не в состоянии бороться с этой невероятно мощной российской армией. <…> Я хотел сказать, что конец уже близок», — заключил аналитик.
Ранее Зеленский признал, что Киев Все еще не получил ни от США, ни от Великобритании снятие запрета на использование ракет большой дальности для ударов вглубь России.

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Гладков: шесть сел под Белгородом остались без электричества из-за атаки БПЛА
21 сентября 2024, 21:39

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Шесть сел в Волоконовском районе Белгородской области остались без электричества из-за атаки украинского БПЛА, который повредил линию электропередачи. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. По его предварительным данным, обошлось без пострадавших.
Гладков отметил, что украинская беспилотник атаковал село Тишанка, в результате чего была повреждена ЛЭП.
«Повреждена линия электропередачи — на данный момент без света остаются села Тишанка и Новое, хутора Бочанка, Верный, Григорьевка и Шаховка», — написал глава региона.
Губернатор добавил, что на данный момент информация о последствиях атаки ВСУ еще уточняется.

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Сотрудники военкомата в Киеве задержали гражданина США
«Страна»: в Киеве сотрудники военкомата задержали гражданина США
21 сентября 2024, 20:50

Фото: istockphoto/Svet Ivan

В Киеве сотрудники ТЦК (украинское название военкоматов) задержали американца, однако узнав о его гражданстве США, решили отпустить. Об этом сообщает украинское издание «Страна». Отмечается, что иностранцу пришлось убеждать сотрудников, что те не имеют права его трогать.
«Мужчина в Киеве на английском языке рассказал, что его останавливали сотрудники ТЦК, но он говорил им, что является гражданином США», — указано в публикации.
По информации издания, мужчину остановили рядом с метро «Лыбидская».
«Я американец. Они не могут меня тронуть», — заявил иностранец.
Ранее сообщалось, что украинские военкомы взяли водителя автобуса прямо во время работы, оставив пассажиров из Полтавы на улице.

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#сотрудники
#всу
#военкомат
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Бандера против Бендера: в Харькове снесли памятник героям романа «12 стульев»
В Харькове снесли памятник героям романа «12 стульев» Ильфа и Петрова
21 сентября 2024, 20:37

Фото: istock/3sbworld

В Харькове снесли памятник со скульптурами Остапа Бендера, Кисы Воробьяниновой и Эллочки Людоедки — героев романа «12 стульев», написанного Ильей Ильфом и Евгения Петровым. Об этом пишет украинское издание «УНИАН». Монумент с персонажами, созданными советскими писателями и журналистами, располагался на улице Ярослава Мудрого.
По данным издания, памятник могли снести «в рамках деколонизации».

Ранее сообщалось, что в Одессе подписали распоряжение е о сносе памятника великому русскому поэту Александру Сергеевичу Пушкину, который был установлен в центре города.

Процесс демонтажа памятников, связанных с советской историей, на Украине активизировался с 2015 года после принятия закона о декоммунизации. Однако в последние годы усилия властей сосредоточены не только на советской эпохе, но и на борьбе с символами, связанными с Россией.

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#харьков
#украина
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Сапёр МЧС России погиб при разминировании в Курской области
21 сентября 2024, 20:31

Фото: iStock/Boris Ipatov

Начальник пиротехнического отдела Центра «Лидер» МЧС России Вячеслав Цоффка погиб при исполнении служебного долга в Курской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Уточняется, что 46-летний офицер погиб в субботу, 21 сентября, при разминировании территории.

В министерстве рассказали, что Цоффка неоднократно принимал участие в гуманитарных разминированиях как на территории России, так и за рубежом. За время работы он обнаружил и обезвредил свыше 10 тысяч взрывоопасных предметов. Также у него есть множество правительственных наград и орден Мужества.

Глава МЧС России Александр Куренков сообщил, что не стало настоящего профессионала, который всю жизнь посвятил служению Родине и воспитанию молодого поколения – он всегда щедро передавал молодёжи свой богатый опыт.

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#мчс
#курская область
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#мина
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Под Симферополем работает система ПВО, сообщили власти Крыма
21 сентября 2024, 19:57

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Системы ПВО сработали в районе Симферополя. Об этом в своём Telegram-канале сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.
Он отметил, что в результате работы системы никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

В 19:15 в Севастополе объявляли ракетную опасность. Была угроза прилёта украинской баллистической ракеты, сообщал губернатор города Михаил Развожаев. Спустя 10 минут после включения тревога была отменена.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский в ходе рабочего визита в Киев призвал передать Крым под мандат ООН, чтобы через 20 лет провести референдум о статусе полуострова. И российская, и украинская стороны негативно отнеслись к этому предложению, после чего Сикорский забрал свои слова обратно. В Москве заявили, что Крым по итогам референдума является российской территорией, в Киеве же заявили, что полуостров всегда будет украинским.

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#ракета
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Зеленский: Украина не получила от США и Британии разрешения на удары вглубь РФ
21 сентября 2024, 19:00

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев пока что не получил ни от США, ни от Британии разрешения на использование ракет большой дальности по территории России. Об этом информирует агентство УНН.
При этом предводитель киевского режима утверждает, что ранее Украина не применяла дальнобойное оружие на территории РФ. Согласно информации источника, Зеленский отметил готовность трех пунктов «мирного плана Киева» по урегулированию конфликта.

По словам президента Украины, не может быть окончания боевых действий «без одной из сторон».

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что предложение снять существующие ограничения на удары дальнобойным ракетным оружием по российской территории является безумием. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#спецоперация
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В Тихорецком районе Кубани ввели локальный режим ЧС после атаки БПЛА
Кондратьев: В Тихорецком районе ввели локальный режим ЧС после атаки БПЛА
21 сентября 2024, 18:45

Фото: iStock/Motortion

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев написал в своем Telegram-канале, что власти Тихорецкого района, где в субботу, 21 сентября, произошла атака украинских беспилотников, ввели режим чрезвычайной ситуации.
По словам главы региона, режим ЧС введен с целью организации помощи людям и оперативного решения всех вопросов, которые связаны с происшествием. Кондратьев Кондратьев отметил, что в настоящее время местным жителям ничего не угрожает.

Необходимо время, чтобы провести полную проверку территории, добавил губернатор.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#краснодарский край
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В США отметили интенсивность российских ударов по ВСУ в Курской области
MWM: российские войска наносят интенсивные удары по ВСУ в Курской области
21 сентября 2024, 18:20

Фото: iStock/Leestat

ВС РФ наносят массированные удары по позициям ВСУ в Курской области и в приграничных районах. Об этом сообщает американское издание Military Watch Magazine.
Отмечается, что ВВС России продолжают использовать истребители Су-34 для интенсивной бомбардировки противника в региона. Эти удары нацелены на то, чтобы отрезать подкрепления ВСУ от Курской области.

Согласно информации источника, Су-34 обладают большей дальностью полета и грузоподъемностью, что позволяет им выполнять подобные задачи.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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