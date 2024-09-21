В Германии вспомнили о Курской битве 1943 года на фоне атаки ВСУ

В ФРГ депутаты от правой партии «Альтернатива для Германии» обратились к кабмину с вопросом, не порождает ли операция ВСУ в Курской области угрозу мирным переговорам с Россией. Соответствующее обращение направлено в адрес правительству. В нем же парламентарии вспомнили о Курской битве 1943 года.