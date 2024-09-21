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В ФРГ депутаты от правой партии «Альтернатива для Германии» обратились к кабмину с вопросом, не порождает ли операция ВСУ в Курской области угрозу мирным переговорам с Россией. Соответствующее обращение направлено в адрес правительству. В нем же парламентарии вспомнили о Курской битве 1943 года.
«Считает ли правительство Германии, что использование немецких танков против России и, возможно, на территории России является проблематичным на фоне Курской битвы 1943 года, и может привести к эскалации?», — говорится в обращении.Правые также спросили, было ли в курсе правительство Германии о том, что ВСУ планирует вторгаться в Курскую область, проходили ли украинские военные обучение в ФРГ и каким образом НАТО помогает ВСУ.
Ранее в МИД Германии признали, что без поддержки Запада Украине придет конец. Канцлер ФРГ Олаф Шольц, в свою очередь, исключил возможность передачи киевскому режиму крылатых ракет Taurus с дальностью полета около 500 км.
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Данил Пономарев