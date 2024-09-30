ВС РФ ударили по резервам десяти бригад ВСУ в Сумской области

Фото: Минобороны РФ
Российская авиация и ракетные войска ударили по скоплению десяти бригад украинских войск в 15 районах Сумской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Отмечается, что оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками произведены удары по районам сосредоточения и резервам сразу девяти бригад ВСУ в районах населённых пунктов Беловоды, Будивильное, Глухов, Кияница, Клевань, Кучеровка, Макеевка, Ободы, Павловка, Перемога, Ревякино, Речки, Студенок, Шалыгино и Ястребщина в Сумской области.
Ранее Минобороны представило сводку СВО, в которой уточнялось, что за минувшей сутки ВСУ потеряли около двух тысяч военных, три танка, четыре боевые машины пехоты (БМП) и несколько десятков единиц артиллерийского оружия.
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Анастасия Чинкова