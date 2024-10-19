Зеленский высказался об отмене пленными между Россией и Украиной

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Президент Украины Владимир Зеленский высказался об обмене пленными с Россией по формуле 95 на 95 в своем Telegram-канале.
«95 наших людей снова дома», — заявил он.
Зеленский отметил, что среди обменянных пленных были военнослужащие, защищавшие Мариуполь и «Азовсталь».
18 октября Министерство обороны России сообщило, что в результате обмена вернулись 95 военнопленных. Военнослужащие, которые сейчас находятся на территории Белоруссии, оказана необходимая психологическая и медицинская помощь, предоставлена возможность связаться с родственниками. Затем они будут отправлены в Россию для лечения и реабилитации. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) оказали гуманитарное посредничество.
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