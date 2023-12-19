Владимир Зеленский отказался подписывать закон о мобилизации женщин

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Президент Украины Владимир Зеленский, во время пресс-конференции, выступил против мобилизации женщин.
«Женщин нет, не подпишу», - заявил Зеленский, отвечая на вопрос о подписании закона о мобилизации женщины в ряды Вооружённых сил Украины.
При этом, он отметил, что подпишет закон о снижении мобилизационного возраста с 27 до 25 лет, если на то ему приведут достаточное количество весомых аргументов.
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Евгения Парфентьева