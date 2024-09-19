Матвиенко вспомнила анекдот про пейджер на Евразийском женском форуме

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на Евразийском женском форуме поделилась анекдотом про пейджер.
Этот момент произошел во время беседы с главным редактором медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргаритой Симоньян, которая обсуждала влияние современных гаджетов на детей, сообщает Telegram-канал РБК.
Анекдот стал одной из реплик на фоне дискуссии о роли технологий в современной жизни.
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«Увидела новый анекдот. Жена неожиданно на день рождения мужу подарила пейджер», — рассказала Матвиенко.
Анекдот стал одной из реплик на фоне дискуссии о роли технологий в современной жизни.
«Хотела одеколон, потом новости прочитала и подарила пейджер», — пошутила в ответ Симоньян.Ранее сообщалось, что в Ливане произошли массовые взрывы, которые затронули различные устройства, такие как пейджеры, телефоны, радиостанции и другие электронные приборы. Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, член Комитетa Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Деньгин Вадим Евгеньевич в беседе «Радио 1» ответил на вопрос о том, могли ли такие устройства быть ввезены в Россию.
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Елена Перлова