Трамп заявил, что Зеленскому придётся «кое-что» подписать

09 августа 2025, 11:32

Владимир Зеленский

Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимиру Зеленскому «придётся быть готовым кое-что подписать» в рамках переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом он сказал во время встречи с премьер-министром Армении и президентом Азербайджана, передаёт РБК.