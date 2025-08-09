Трамп заявил, что Зеленскому придётся «кое-что» подписать
Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимиру Зеленскому «придётся быть готовым кое-что подписать» в рамках переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом он сказал во время встречи с премьер-министром Армении и президентом Азербайджана, передаёт РБК.
Высказывание прозвучало на фоне продолжающего обсуждения Россией и США возможного соглашения, включающего отказ Киева от части территорий в обмен на прекращение огня и гарантии безопасности.
При этом украинская сторона не готова к международному признанию контроля России над утраченной территорией, но допускает возможность прекращения огня по линии текущего фронта при определённых условиях.
Ранее Трамп также неожиданно допустил, что может состояться трехсторонняя встреча с участием его, Владимира Путина и Владимира Зеленского, заявив журналистам: «Посмотрим, возможно, мы всё же сядем за один стол».
Официальный Киев пока не прокомментировал заявления американского президента, однако ранее Владимир Зеленский жёстко отверг возможность каких-либо территориальных уступок, заявив, что «мир не может быть построен за счёт суверенитета Украины».
