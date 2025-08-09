Зеленский может принять участие в переговорах Путина и Трампа на Аляске

09 августа 2025, 10:18

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский может принять участие в предстоящем саммите между президентами России и США – Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, который запланирован на 15 августа в американском штате Аляска. Об этом сообщает телеканал CBS.