Зеленский может принять участие в переговорах Путина и Трампа на Аляске
Владимир Зеленский может принять участие в предстоящем саммите между президентами России и США – Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, который запланирован на 15 августа в американском штате Аляска. Об этом сообщает телеканал CBS.
Хотя участие Зеленского пока официально не подтверждено, обсуждения его возможного присутствия на переговорах продолжаются.
В центре внимания саммита, как сообщается, окажутся вопросы безопасности, перспективы урегулирования конфликта между Россией и Украиной, а также возможные компромиссные решения. Среди них – обсуждение гипотетического обмена территориями и потенциальный отказ Киева от вступления в НАТО, что, по мнению источников, может стать частью широкой сделки.
Кремль и Белый дом ранее подтвердили участие Путина и Трампа в переговорах, подчеркнув «особую важность» личной встречи лидеров в условиях сохраняющейся напряженности.
Официальные представители Украины пока воздерживаются от комментариев по поводу вероятного участия Зеленского в саммите.
