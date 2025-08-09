Достижения.рф

Зеленский может принять участие в переговорах Путина и Трампа на Аляске

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский может принять участие в предстоящем саммите между президентами России и США – Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, который запланирован на 15 августа в американском штате Аляска. Об этом сообщает телеканал CBS.



Хотя участие Зеленского пока официально не подтверждено, обсуждения его возможного присутствия на переговорах продолжаются.

В центре внимания саммита, как сообщается, окажутся вопросы безопасности, перспективы урегулирования конфликта между Россией и Украиной, а также возможные компромиссные решения. Среди них – обсуждение гипотетического обмена территориями и потенциальный отказ Киева от вступления в НАТО, что, по мнению источников, может стать частью широкой сделки.

Кремль и Белый дом ранее подтвердили участие Путина и Трампа в переговорах, подчеркнув «особую важность» личной встречи лидеров в условиях сохраняющейся напряженности.

Официальные представители Украины пока воздерживаются от комментариев по поводу вероятного участия Зеленского в саммите.

Анастасия Чинкова

