NYT: Трампа может разозлить жёсткий отказ Зеленского от территориальных уступок

09 августа 2025, 13:18

Дональд Трамп (фото: whitehouse.gov)

Жесткая позиция Владимира Зеленского относительно территориальных уступок вызывает опасения в США и может разозлить президента страны Дональда Трампа, который считает достижение мирного соглашения между Украиной и Россией одним из своих приоритетов. Об этом сообщает The New York Times.