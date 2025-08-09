NYT: Трампа может разозлить жёсткий отказ Зеленского от территориальных уступок
Жесткая позиция Владимира Зеленского относительно территориальных уступок вызывает опасения в США и может разозлить президента страны Дональда Трампа, который считает достижение мирного соглашения между Украиной и Россией одним из своих приоритетов. Об этом сообщает The New York Times.
Глава киевского режима настаивает на сохранении конституционной целостности страны, несмотря на критику и давление со стороны американской администрации. Позиция Зеленского отражает твёрдую приверженность суверенитету и неприкосновенности украинских территорий.
При этом резкий отказ Зеленского идти на территориальные уступки может вызвать раздражение у Трампа, который ранее критиковал Киев за «упрямые требования» в вопросах прекращения огня и «неготовность к компромиссу» ради мира.
Ранее Дональд Трамп не раз высказывался в пользу скорейшего завершения конфликта путём переговоров, в том числе с территориальными обменами, что вызывает разногласия внутри украинского руководства.
