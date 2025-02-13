Зеленский ввёл пожизненные санкции против Порошенко*: сторонники экс-главы Украины в ответ сорвали заседание в Раде

Пётр Порошенко (фото: РИА Новости/Стрингер)
Сторонники бывшего президента Украины, главы оппозиционной партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко* сорвали заседание Верховной рады на фоне введённых против него санкционных ограничений. Об этом пишут украинские СМИ.
Накануне украинская версия журнала Forbes сообщила, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввёл пожизненные санкции против экс-главы государства. Предположительно, это связно с обвинениями в госизмене. Порошенко* назвал это провокацией и преступлением, заказчиком и исполнителем которого он считает Владимира Путина.
В четверг на фоне этого сообщения сторонники бывшего президента устроили потасовку в Раде, заблокировав трибуну. В результате, заседание было закрыто под крики: «Позор!».
До этого в среду Зеленский объявлял о введении СНБО новых санкций в отношении нескольких лиц, имён которых он не раскрыл.
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В четверг на фоне этого сообщения сторонники бывшего президента устроили потасовку в Раде, заблокировав трибуну. В результате, заседание было закрыто под крики: «Позор!».
До этого в среду Зеленский объявлял о введении СНБО новых санкций в отношении нескольких лиц, имён которых он не раскрыл.
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*внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Анастасия Чинкова