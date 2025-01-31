Владимир Зеленский
В последние дни Украина стала свидетелем масштабных действий со стороны Владимира Зеленского, направленных на устранение политических конкурентов. Более пятисот чиновников местного самоуправления были задержаны и подверглись обыскам, что вызвало широкий резонанс в обществе и политических кругах, сообщает издание «Взгляд».
В Верховной Раде разгорелись споры, когда депутат Никита Потураев из партии «Слуга народа» предложил временно отстранить бывшего президента Петра Порошенко* от участия в пленарных заседаниях на срок шесть месяцев. Потураев обвинил Порошенко в оскорблении депутата Богдана Яременко, что добавило масла в огонь политической напряженности.
Также возникли конфликты на уровне городских властей. Мэр Киева Виталий Кличко публично обвинил руководителя Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко в подрыве системы управления и угрозе стабильности столицы. Кличко утверждает, что давление на него инициируется окружением Зеленского.
Читайте также:
«Я её поставил на колени»: боевик ВСУ рассказал об изнасиловании и убийстве под Курском
49 украинских БПЛА перехвачены над российскими регионами за ночь
Военный ВС РФ раскрыл новую тактику ВСУ под Курском
*Росфинмониторингом включен в перечень экстремистов и террористов.
Дарья Осипова