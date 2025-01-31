Зеленский начал избавляться от политических конкурентов

В последние дни Украина стала свидетелем масштабных действий со стороны Владимира Зеленского, направленных на устранение политических конкурентов. Более пятисот чиновников местного самоуправления были задержаны и подверглись обыскам, что вызвало широкий резонанс в обществе и политических кругах, сообщает издание «Взгляд».