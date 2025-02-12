Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ «Это очень серьезно»: Зеленский боится, что Путин съест Украину

«Это очень серьезно»: Зеленский боится, что Путин съест Украину

Владимир Зеленский: Путин съест Украину, если США не помогут
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Российский президент Владимир Путин «съест» Украину, если США не помогут Киеву. Об этом в разговоре с Economist заявил Владимир Зеленский.
«Без Украины Европа будет оккупирована. Без помощи США он (Путин — прим. ред.) постепенно съест нас (Украину — прим. ред.)», — сказал главарь киевского режима.
Он добавил, что Россия располагает большим количеством боевых бригад, нежели Украина и Европа вместе взятые.



По мнению Зеленского, Москва сможет «взять Европу».

«Европа не сможет ничего сделать. Ничего. Это очень серьезно», — резюмировал украинский политик.

Полномочия Владимира Зеленского истекли 20 мая прошлого года, однако он не стал проводить выборы в стране, узурпировав власть.

Читайте также:

Зеленский заявил об усталости украинцев от конфликта

Военкор Коц обратился к Зеленскому после расправы над жителями Курской области

Аналитик назвал условие прекращения конфликта на Украине
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#владимир зеленский
#новости
#владимир путин
#сша
В Германии заявили о готовности Киева пойти на территориальные уступки
Глава Минобороны ФРГ Писториус: Киев готов пойти на территориальные уступки
12 февраля 2025, 18:45

Фото: iStock/Silent_GOS

Киев готов пойти на некоторые территориальные уступки ради завершения конфликта. Об этом сообщил министр обороны Германии Борис Писториус в подкасте Table.Briefings, отвечая на вопрос, есть ли надежда на мир или прекращение огня на Украине.
Писториус прокомментировал информацию, появившуюся в американских СМИ, о том, что без отказа от потерянных территорий Украине не удастся добиться завершения конфликта.

«Никто не имеет права решать за спиной Украины, это касается и американской администрации, на каких условиях со стороны Украины должно происходить такое прекращение огня. Но, с другой стороны, из Украины действительно поступают сигналы о том, что есть некая готовность к этому при определенных условиях», — заявил Писториус.

Однако он подчеркнул, что этот вопрос необходимо обсудить за столом переговоров, за которым должны сидеть украинские представители.

При этом Владимир Зеленский накануне в интервью The Guardian заявил, что планирует обменять удерживаемую ВСУ часть Курской области на потерянные украинские территории в ходе ожидаемых мирных переговоров.

Читайте также:

Аналитик назвал условие прекращения конфликта на Украине

Кулеба сделал заявление о ВС РФ

В Пентагоне оценили возможности Украины вернуться к границам 2014 года
#права
#сми
#интервью
#заявление
#владимир зеленский
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Аналитик назвал условие прекращения конфликта на Украине
Безруков: если США не будут делать соседей РФ ее врагами, конфликта не будет
12 февраля 2025, 18:38

Фото: istockphoto/sb2010

Если США не будут делать соседей России ее врагами, то и как такового конфликта у Вашингтона с Москвой не будет. Об этом в беседе с ТАСС рассказал аналитик Андрей Безруков.
Он отметил, что украинский конфликт не входит в приоритеты американского президента Дональда Трампа. Тот собирается переключить фокус своей администрации на Китай и обеспечение безопасности границ США, добавил собеседник.

«Идеологический фактор противостояния РФ и США исчез после ухода с президентского поста Джо Байдена, который терпеть не мог Россию. Если при Трампе Соединенные Штаты не будут пытаться контролировать граничащие с Россией страны, в том числе Украину, не будут делать из соседей России ее врагов, фундаментального конфликта у Москвы с Вашингтоном не будет», — пояснил Безруков.

Аналитик резюмировал, что республиканец не считает своим приоритетом превратить Украину в «анти-Россию».

Ранее в Крыму высказались о планах США по Украине.

Читайте также:

Кулеба сделал заявление о ВС РФ

Зеленский заявил об усталости украинцев от конфликта

В Пентагоне оценили возможности Украины вернуться к границам 2014 года
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#новости
#сша
#дональд трамп
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Кулеба сделал заявление о ВС РФ
Кулеба: ВСУ не остановят бойцов ВС РФ
12 февраля 2025, 18:17

Фото: istockphoto/Nastco

ВСУ не смогут остановить продвижение российской армии, заявил журналистам экс-глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба. Его слова приводит «Газета.ру».
«Реальность сейчас состоит в том, что у нас нет достаточных возможностей ни остановить продвижение россиян, ни начать их выдавливать с территории Украины. Сейчас наших возможностей хватает для того, чтобы максимально замедлить движение российской армии», — сказал Кулеба.
Он подчеркнул, что украинское правительство не должно в ближайшее время рассчитывать на помощь от западных союзников, как и на свои производственные мощности.

Ранее в Пентагоне оценили возможности Украины вернуть границы 2014 года.

Читайте также:

Зеленский заявил об усталости украинцев от конфликта

Запасы лития и титана расположены на освобожденных землях в ДНР — Пушилин

Министр обороны Украины заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой при одном условии
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#всу
#вс рф
#дмитрий кулеба
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Пентагоне оценили возможности Украины вернуться к границам 2014 года
Шеф Пентагона Хегсет: возвращение Украины к границам 2014 года нереалистично
12 февраля 2025, 18:00

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Конфликт Украины с Россией достиг критического уровня, а значит, возвращение республики к границам 2014 года нереалистично. Такое заявление на заседании контактной группы по Украине сделал глава Пентагона Пит Хегсет.
«Мы находимся… в критическом моменте, когда война подходит к своей третьей годовщине. Наше послание четкое: кровопролитие должно прекратиться, и эта война должна закончиться», — произнес министр обороны США.

Он добавил, что президент США Дональд Трамп хочет завершения конфликта.

В своей предвыборной кампании Трамп обещал завершить конфликт на Украине «за сутки». Эксперты даже строили предположения, что переговоры могут состояться уже 21 января, т.е. на следующий день после инаугурации республиканца. Однако пока Трамп заявляет лишь о «прогрессе» решения конфликта.

Ранее стало известно, какое заявление о конфликте сделал Владимир Зеленский.

Читайте также:

В МИД РФ осудили срыв ротации МАГАТЭ на ЗАЭС

В НАТО неожиданно высказались о контактах США и России

В Польше высказались о переговорах по Украине
#мир
#россия
#украина
#сша
#война
#сво
#конфликт
#новости
#пентагон
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Зеленский заявил об усталости украинцев от конфликта
Зеленский: украинцы устали от конфликта, у людей заканчивается энергия
12 февраля 2025, 17:51

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский вынужден признать, что граждане Украины устали от конфликта с Россией. Об этом он заявил в интервью британскому журналу Economist.
«Люди устают. Энергия угасает», — заявил Зеленский, отвечая на вопрос о том, наблюдается ли на Украине упадок боевого духа.

Напомним, накануне Владимир Зеленский в интервью The Guardian заявил, что планирует обменять удерживаемую ВСУ часть Курской области на потерянные украинские территории в ходе ожидаемых мирных переговоров. При этом в России такое заявление восприняли без энтузиазма. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Россия никогда не обсуждала вопрос обмена своей территории и не будет этого делать.

Читайте также:

В Пентагоне заявили о критическом этапе конфликта на Украине

«Наркотические скоморохи»: Медведев высмеял слова Зеленского об обмене территориями с РФ

В Польше высказались о переговорах по Украине
#россия
#энергия
#дмитрий песков
#интервью
#заявление
#люди
#владимир зеленский
#всу
#медведев
Следите за нашими новостями
в удобном формате