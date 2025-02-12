Владимир Зеленский
Российский президент Владимир Путин «съест» Украину, если США не помогут Киеву. Об этом в разговоре с Economist заявил Владимир Зеленский.
«Без Украины Европа будет оккупирована. Без помощи США он (Путин — прим. ред.) постепенно съест нас (Украину — прим. ред.)», — сказал главарь киевского режима.Он добавил, что Россия располагает большим количеством боевых бригад, нежели Украина и Европа вместе взятые.
По мнению Зеленского, Москва сможет «взять Европу».
«Европа не сможет ничего сделать. Ничего. Это очень серьезно», — резюмировал украинский политик.
Полномочия Владимира Зеленского истекли 20 мая прошлого года, однако он не стал проводить выборы в стране, узурпировав власть.
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