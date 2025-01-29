На Украине арестовали имущество сына Порошенко* из-за неявки в военкомат

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На Украине арестовали всё имущество сына бывшего президента страны Петра Порошенко* Алексея* из-за неявки в военкомат. Об этом сообщил украинский обозреватель Валентин Гладких в своих соцсетях.
Он отметил, что миллиардер Алексей Порошенко* не нашёл денег, чтобы выплатить штраф за уклонение от военной службы, поэтому теперь с него в принудительном порядке будет взыскана 51 тысяч гривен. Также сообщается, что всё его имущество уже арестовано.
В декабре сына бывшего президента Украины объявили в национальный розыск. Его дважды вызывали в военкомат – 4 сентября и 21 октября. Однако он не явился. У Порошенко-младшего* имеется звание лейтенанта запаса.
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*внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Анастасия Чинкова